КЛЕЙН РОМАН ИВАНОВИЧ

КЛЕЙН РОМАН ИВАНОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор.

Действительный статский советник (1912 год). Окончил МУЖВЗ (1879 год) и петербургской Академии Художеств (1882 год). С конца 1880-х годов работал преимущественно по частным заказам; спроектировал большое количество построек в Москве и Подмосковье, отразивших все основные исторические стили эпохи.

В неоренессансных формах решено большинство построенных Клейном в Москве особняков: В. А. Морозовой (1886-1888 годы), Х. Б. Высоцкой (1900-1901; 1910 годы), собственный дом (1889, 1896 годы; не сохранился); также ряд доходных домов - Товарищества виноторговли К. Ф. Депре (около 1900 года), Варваринского подворья (1890-1892 годы) и др.

Работы Клейна в не­орус­ском сти­ле - Сред­ние тор­го­вые ря­ды в Мо­ск­ве (1890-1894 годы), Спас­ская цекрвоь на За­нар­ском клад­би­ще в Сер­пу­хо­ве (1895 год), ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца Лев­чен­ко в Дон­ском монастыре в Мо­ск­ве (1910-е годы), в не­о­ви­зан­тий­ском ​сти­ле - церковь Всех Свя­тых в Вы­соц­ком монастыре в Сер­пу­хо­ве (1896 год, усы­паль­ни­ца Кон­ши­ных).

В фор­мах не­оба­рок­ко бы­ла ре­ше­на церковь Свя­тых жён-ми­ро­но­сиц в Сер­пу­хо­ве (1880-1896 годы, не сохранилась); в псев­до­ки­тай­ском сти­ле - «Чай­ный дом» в Мо­ск­ве (1890-1893 годы).

Стиль мо­дерн на твор­че­ст­во Клейна по­вли­ял сла­бо, от­ра­зив­шись наи­бо­лее яв­но в об­ли­ке та­ких по­стро­ек, как тор­го­вый дом Мас­лен­ни­ко­ва (1900-е годы, не сохранился) и до­ход­ный дом Г. А. Кеп­пе­на (1907-1914 годы). Приёмы модерна у Клейна сочетаются с нео­го­ти­че­ски­ми (магазин торгового дома «Мюр и Мерилиз», 1896-1898 годы), неоренессансными (дом Серпуховского городского общества, 1904-1906 годы) либо с псевдоманьеристическими (особняк И. И. Некрасова в Москве, 1906 год).

Наибольшую известность Клейну принесли постройки в стиле неоклассицизма, прежде всего здание Музея изящных искусств (1898-1912 годы, ныне Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина) - самое крупное произведение зодчего, в котором он проявил себя как талантливый мастер интерьеров, воссоздающих различные исторические эпохи и одновременно функционально оправданных; за этот проект Клейн получил звание академика петербургской Академии Художеств (1907 год).

Другие его неоклассические произведения - здание кинотеатра «Колизей» в Москве (1914 год, ныне театр «Современник»), храм-усыпальница Юсуповых в Архангельском (1909-1916 год), здание Педагогического института и реального училища (1910 год), Бородинский мост (1912-1913 годы). Проекты Клейна 1920-х годов остались неосуществлёнными. В 1918-1824 годах преподавал в Московском высшем техническом училище.

Иллюстрация:

Р. И. Клейн. «Чай­ный дом» на Мяс­ниц­кой ули­це в Мо­ск­ве. 1890–93. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)