КЛЕЙН РОМАН ИВАНОВИЧ
КЛЕЙН РОМАН ИВАНОВИЧ - российский архитектор.
Действительный статский советник (1912 год). Окончил МУЖВЗ (1879 год) и петербургской Академии Художеств (1882 год). С конца 1880-х годов работал преимущественно по частным заказам; спроектировал большое количество построек в Москве и Подмосковье, отразивших все основные исторические стили эпохи.
В неоренессансных формах решено большинство построенных Клейном в Москве особняков: В. А. Морозовой (1886-1888 годы), Х. Б. Высоцкой (1900-1901; 1910 годы), собственный дом (1889, 1896 годы; не сохранился); также ряд доходных домов - Товарищества виноторговли К. Ф. Депре (около 1900 года), Варваринского подворья (1890-1892 годы) и др.
Работы Клейна в неорусском стиле - Средние торговые ряды в Москве (1890-1894 годы), Спасская цекрвоь на Занарском кладбище в Серпухове (1895 год), часовня-усыпальница Левченко в Донском монастыре в Москве (1910-е годы), в неовизантийском стиле - церковь Всех Святых в Высоцком монастыре в Серпухове (1896 год, усыпальница Коншиных).
В формах необарокко была решена церковь Святых жён-мироносиц в Серпухове (1880-1896 годы, не сохранилась); в псевдокитайском стиле - «Чайный дом» в Москве (1890-1893 годы).
Стиль модерн на творчество Клейна повлиял слабо, отразившись наиболее явно в облике таких построек, как торговый дом Масленникова (1900-е годы, не сохранился) и доходный дом Г. А. Кеппена (1907-1914 годы). Приёмы модерна у Клейна сочетаются с неоготическими (магазин торгового дома «Мюр и Мерилиз», 1896-1898 годы), неоренессансными (дом Серпуховского городского общества, 1904-1906 годы) либо с псевдоманьеристическими (особняк И. И. Некрасова в Москве, 1906 год).
Наибольшую известность Клейну принесли постройки в стиле неоклассицизма, прежде всего здание Музея изящных искусств (1898-1912 годы, ныне Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина) - самое крупное произведение зодчего, в котором он проявил себя как талантливый мастер интерьеров, воссоздающих различные исторические эпохи и одновременно функционально оправданных; за этот проект Клейн получил звание академика петербургской Академии Художеств (1907 год).
Другие его неоклассические произведения - здание кинотеатра «Колизей» в Москве (1914 год, ныне театр «Современник»), храм-усыпальница Юсуповых в Архангельском (1909-1916 год), здание Педагогического института и реального училища (1910 год), Бородинский мост (1912-1913 годы). Проекты Клейна 1920-х годов остались неосуществлёнными. В 1918-1824 годах преподавал в Московском высшем техническом училище.
Иллюстрация:
Р. И. Клейн. «Чайный дом» на Мясницкой улице в Москве. 1890–93. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.