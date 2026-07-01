КЛЕЙН АЛЕКСАНДР

КЛЕЙН АЛЕКСАНДР - российский, немецкий и израильский архитектор и градостроитель.

Окончил Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге (1904 год). Совершил учебные поездки по странам Западной Европы (1906) и в Италию (1910, 1914 годы). В 1910-е годы в Санкт-Петербурге преподавал в Политехническом институте; был директором правления Товарищества борьбы с жилищной нуждой и архитектором ряда акционерных обществ. Работы Клейна выдержаны в формах не­оклас­си­циз­ма .

Был руководителем бюро «Больничное строительство»: проекты клиник имени Петра Великого в Санкт-Петербурге (в стиле петровского барокко, 1908-1916 годы, совместно с архитекторами Л. А. Ильиным и А. В. Розенбергом), профессор Г. А. Захарьина в селе Куркино (1911-1914 годы; совместно с И. Э. Гра­ба­рём , Ро­зен­бер­гом; ны­не - в Мо­ск­ве). В 1917 году вы­иг­рал кон­курс на про­ект раз­ви­тия Ки­сло­вод­ска.

С 1921 года жил в Германии, где сблизился с архитекторами «новой вещественности». Разрабатывал схемы функциональной организации жилища; перешёл от неоклассической стилистики к формам региональной и современной архитектуры (дома в районах Берлина - Вильмерсдорф, 1927 год, и Целендорф, 1928-1929 годы; посёлок Бад-Дюрренбург, близ Лейпцига, 1928 год, совместно с В. Гропиусом; проекты для архитектурных конкурсов в СССР, в том числе «рабочего дома» в Москве, 1925 год).

В 1933 году переехал во Фран­цию , в 1935 году - в Палестину. Профессор Техниона в Хайфе (1935 год; составил проект его нового кампуса, 1953 год). Основал исследовательский институт градостроительства и жилой архитектуры (1943 год). Среди работ - жилые комплексы в Тиверии (1928-1947 годы), Кирьят-Ям (1938-1950 годы), город-сад Кирьят-Бялик (1934 год), генплан Тивона (1940-1950 годы). В 1960 году Клейн переселился в Нью-Йорк.

Сочинения:

Про­ект го­род­ской боль­ни­цы име­ни им­пе­ра­то­ра Пет­ра Ве­ли­ко­го в С.-Пе­тер­бур­ге. СПб., 1908 (совм. с Л. А. Иль­и­ным, А. В. Ро­зен­бер­гом);

Das Einfamilienhaus, Südtyp: Studien und Entwürfe mit grundsätzlichen Betrachtungen. Stuttg., 1934.

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