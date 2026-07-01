КЛЕЙМА ИКОННЫЕ

КЛЕЙМА ИКОННЫЕ - не­боль­шие за­кон­чен­ные ком­по­зи­ции на кра­ях ико­ны, об­ра­зую­щие цикл, те­ма­ти­че­ски со­от­не­сён­ный со зна­чи­тель­но бо­лее круп­ной центральной ча­стью ико­ны (сред­ни­ком).

Клейма прямоугольной формы обычно обрамляют средник со всех 4 сторон, реже размещаются под и/или над ним либо по обеим сторонам от него (в ико­нах жи­тий­ных , «празд­ни­ков», Страстей Христовых, чудотворных образов, деяний Святой Троицы, акафиста - например, «Похвала Богоматери с акафистом» из Успенского собора Московского Кремля, конца XIV века, и др.).

В ви­зантийской ико­но­пи­си клеймам предшествовали фризообразные композиции на продолговатых досках-темплонах, появившиеся в связи с составлением и переработкой сборников Четьих-Миней с житиями святых в IX-XI веках. Иногда житийные композиции размещались на боковых створках триптиха. По средневековой традиции клейма читались слева направо по рядам.

Позднее порядок чтения мог усложняться: горизонтальное чтение (по рядам) иногда сочеталось с вертикальным (по столбцам). Нижний ряд обычно завершается сценой успения (у му­че­ни­ков – каз­ни) или погребения («Св. Екатерина с житием в 12 клеймах», начало XIII века, монастырь Святой Екатерины на Синае). Большое распространение клейма иконные получили в русской иконописи, отчасти заменяя фресковые циклы, отсутствующие в деревянных храмах.

Стремление к полноте повествования привело в XVI-XVI веках к созданию икон с большим количеством клейм иконных, размещённых в 2 и более рядов и столбцов («Преподобные Зосима и Савватий, с житием в 56 клеймах», 1550-1560-е годы, ГИМ; рама от иконы «Св. Власий, епископ Севастийский, с житием в 58 клеймах», конец XVII- начало XVIII века, Ярославский художественный музей, и др.). Несмотря на появление в середине XVII века нового типа икон, когда сцены жития располагали в едином пространстве с монументальной фигурой святого, композиция со средником и клеймами остаётся главным типом житийной иконы.

Иллюстрация:

Ико­на «Свя­той Сер­гий Ра­до­неж­ский с 30 клей­ма­ми». Сер. XVII в. Цен­траль­ный му­зей древ­не­рус­ской куль­ту­ры и ис­кус­ст­ва име­ни Ан­д­рея Руб­лё­ва (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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