КЛЕЙМА ИКОННЫЕ
КЛЕЙМА ИКОННЫЕ - небольшие законченные композиции на краях иконы, образующие цикл, тематически соотнесённый со значительно более крупной центральной частью иконы (средником).
Клейма прямоугольной формы обычно обрамляют средник со всех 4 сторон, реже размещаются под и/или над ним либо по обеим сторонам от него (в иконах житийных, «праздников», Страстей Христовых, чудотворных образов, деяний Святой Троицы, акафиста - например, «Похвала Богоматери с акафистом» из Успенского собора Московского Кремля, конца XIV века, и др.).
В византийской иконописи клеймам предшествовали фризообразные композиции на продолговатых досках-темплонах, появившиеся в связи с составлением и переработкой сборников Четьих-Миней с житиями святых в IX-XI веках. Иногда житийные композиции размещались на боковых створках триптиха. По средневековой традиции клейма читались слева направо по рядам.
Позднее порядок чтения мог усложняться: горизонтальное чтение (по рядам) иногда сочеталось с вертикальным (по столбцам). Нижний ряд обычно завершается сценой успения (у мучеников – казни) или погребения («Св. Екатерина с житием в 12 клеймах», начало XIII века, монастырь Святой Екатерины на Синае). Большое распространение клейма иконные получили в русской иконописи, отчасти заменяя фресковые циклы, отсутствующие в деревянных храмах.
Стремление к полноте повествования привело в XVI-XVI веках к созданию икон с большим количеством клейм иконных, размещённых в 2 и более рядов и столбцов («Преподобные Зосима и Савватий, с житием в 56 клеймах», 1550-1560-е годы, ГИМ; рама от иконы «Св. Власий, епископ Севастийский, с житием в 58 клеймах», конец XVII- начало XVIII века, Ярославский художественный музей, и др.). Несмотря на появление в середине XVII века нового типа икон, когда сцены жития располагали в едином пространстве с монументальной фигурой святого, композиция со средником и клеймами остаётся главным типом житийной иконы.
Иллюстрация:
Икона «Святой Сергий Радонежский с 30 клеймами». Сер. XVII в. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (Москва). Архив БРЭ.