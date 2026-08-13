КЛЕЙ ГЕНРИ

КЛЕЙ ГЕНРИ - государственный и политический деятель США.

Сын баптистского священника. Изучал право в Колледже Уильяма и Марии в Виргинии. С 1797 года занимался адвокатской практикой в г. Лексингтон (штат Кентукки). В 1803 году избран в законодательное собрание штата Кентукки, в 1806 году - в Сенат от этого штата (переизбирался в 1810, 1831 и 1849 годах), в 1811 году - в Палату представителей Конгресса (переизбирался в 1815 и 1823 годах; спикер палаты).

Возглавлял партию «военных ястребов», выступавшую за войну против Великобритании (смотри Англо-американская война 1812-1814 годов), участвовал в заключении Гентского договора 1814 года и подписании американо-британской торговой конвенции. В 1824 году активно поддерживал Дж. Адамса на президентских выборах, в 1825-1829 годах занимал пост государственного секретаря США. Содействовал признанию США независимых государств, образовавшихся в результате Войны за независимость в Латинской Америке. Один из основателей (1834 год) и лидер партии вигов.

Автор так называемой американской системы - экономической программы развития США, предполагавшей установление высоких протекционистских пошлин, развитие инфраструктуры и промышленности как на Севере, так и на Юге страны, создание национального банка (в 1816-1836 годах функционировал так называемый второй национальный банк США) и пр.

Способствовал заключению Миссурийского компромисса 1820-1821 годов и Калифорнийского компромисса 1850 года, урегулировавших вопрос о статусе новых штатов США (свободный или рабовладельческий). В 1832 и 1844 годах неудачно баллотировался на пост президента.

Сочинения:

The works. N. Y., 1904. Vol. 1–10.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)