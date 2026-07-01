КЛЕВЕР ЮЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ

КЛЕВЕР ЮЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ - российский живописец.

Учил­ся в Дер­пте у К. Кю­гель­хе­на и в петербургской Академии Художеств (1867-1870 годы; звание художника присвоено в 1876 году) у С. М. Воробьёва и М. К. Клод­та . Путешествовал по России (в том числе по Северу, Белоруссии), Германии (1890-е годы) и другим странам.

Автор многочисленных пей­за­жей , отличающихся театрализованными эффектами освещения: «Лесная речка» (1875 год), «Лес» (1880 год; оба - в ГРМ); «Рыбацкая деревня у Чудского озера» (1884 год; за эту картину получил золотую медаль на Всемирной выставке 1886 года в Берлине), «Осень» (1914 год, Азербайджанский музей искусств, Баку) и др.

В некоторых картинах использованы элементы фантастики («Лес призраков», 1886 год; «Лесной царь», 1887 год, лошадь написана Н. С. Самокишем). Был членом-учредителем Общества выставок художественных произведений в Санкт-Петербурге (1874-1885 годы). Академик (1878 год) и профессор (1881 год) петербургской Академии Художеств.

Брат живописца Константина Юльевича Клевера (1867 год или 1868 год -1937 год); отец живописцев Марии Клевер (1878-1967 годы) и Юлия Клевера (младшего) (1882-1942 годы), сценографа и графика Оскара Клевера (1887-1975 годы).

Иллюстрация:

Ю. Ю. Кле­вер. «Ры­бац­кая де­рев­ня». 1892. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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