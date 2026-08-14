КЛЕТОЧНИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КЛЕТОЧНИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский революционный дея­тель.

Дворянин. Учился в Московском (1863-1864 годы) и Санкт-Петербургском (1864-1865 годы) университетах. В Пензе и Москве был знаком с Н. А. Ишутиным и Д. В. Каракозовым и, возможно, причастен к организации ишутинцев. В 1877 году поступил вольнослушателем в Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге, установил связи с А. Д. Михайловым и Н. А. Морозовым, лидерами тайного общества «Зем­ля и во­ля» 1870-х годов, высказывал намерение совершить какой-либо террористический акт.

В январе 1879 года по заданию «Земли и воли» и при содействии Михайлова Клеточников поступил на службу в Третье отделение Собственного Его Императорского Величества канцелярии «агентом для наблюдения»; вскоре назначен чиновником для письма в агентурную часть 3-й экспедиции Третьего отделения, получив доступ ко многим секретным материалам политической полиции. После раскола «Земли и воли» Клеточников вступил в партию «На­род­ная во­ля» (1879 год).

С ликвидацией Третьего отделения (1880 год) и созданием Департамента государственной полиции (с 1883 года Департамент полиции) Клеточников назначен заведующим секретной частью его 3-го (секретного) делопроизводства, в январе 1881 года - младшим помощником делопроизводителя Департамента; на этих должностях Клеточников получил доступ ко всей секретной информации политической полиции, в том числе к спискам и отчётам тайных агентов, указателю перлюстрированной корреспонденции.

Пользуясь полным доверием своего начальства, Клеточников в течение двух лет регулярно информировал Исполнительный комитет «Народной воли» о готовившихся обысках и арестах, о доносах и показаниях арестованных и т. д. Клеточников выдал революционерам многих агентов полиции, в том числе П. И. Рачковского, Н. В. Рейнштейна (убит членами «Земли и воли» в 1879 году), А. В. Жаркова (убит в 1880 году).

Попав в засаду на явочной квартире, которую раскрыл один из завербованных полицией членов «Народной воли», Клеточников был арестован [28.01(09.02).1881 года] и на судебном процессе над народовольцами (1882 год; известен как «процесс 20-ти») приговорён к смертной казни, заменённой императором Алек­сан­дром III веч­ной ка­тор­гой. Умер в Пет­ро­пав­лов­ской кре­по­сти по­сле го­ло­дов­ки в знак про­тес­та про­тив тю­рем­но­го ре­жи­ма.

«Тетради» Клеточникова с информацией из секретных архивов Третьего отделения и Департамента государственной полиции хранились в архиве «Земли и воли» и «Народной воли» у литератора В. Р. Зотова и были впоследствии опубликованы в журнале «Былое» (1908-1909 годы, № 7-10) и в сборнике документов «Архив "Земли и воли" и "Народной воли"» (1932 год).

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