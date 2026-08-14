КЛЕРВО

Клерво (фр. Clairvaux) — бывшее католическое аббатство ордена цистерцианцев (в совр. коммуне Виль-су-ла-Ферте, департамент Об, Франция).

Основано 25 июня 1115 св. Бернардом Клервоским и 12 монахами на земле, принадлежавшей родственникам Бернарда. Первоначально здания монастыря были скромными, монахи соблюдали суровую дисциплину. Папа Иннокентий II, посетивший К. в 1131, одобрил уклад жизни цистерцианцев и даровал им церковные привилегии. При обустройстве К. помощь Бернарду оказали бенедиктинцы из крупных монастырей Клюни , Сент-Уайан-де-Жу (Сен-Клод) и др., а также Тибо IV, граф Блуа и Шампани. Примерно через 20 лет Бернард перенес монастырь на более удобное место, где была построена каменная церковь Девы Марии и другие здания. К середине XII в. в К. насчитывалось около 800 монахов и конверсов (братьев-мирян); из их среды вышли многие церковные иерархи, в том числе папа Евгений III . Среди дочерних обителей К. — Труа-Фонтен (Франция), Риво (Англия), Меллифонт (Ирландия), Поблет (Каталония) (всего к XVI в. 80 аббатств и более 300 малых обителей). После канонизации Бернарда (1174) и его друга Малахии, архиепископа Арма (1190), К. стало местом паломничества; аббатство славилось собранием реликвий и богатой библиотекой. Основой монастырской экономики было сельское хозяйство: К. принадлежали обширные земельные владения, на которых располагались грангии (гранжи) — сельскохозяйственные фермы и склады продукции, где работали конверсы (братья-миряне). У К. имелись подворья в Дижоне, где обычно жил аббат монастыря, и в Париже (с 1244 — коллеж Св. Бернарда, в 1275 инкорпорирован в Парижский университет). Аббаты К., считавшегося одним из пяти старших цистерцианских монастырей, участвовали в управлении орденом и соперничали с настоятелями главного аббатства Сито. Уже в конце XII в. приобретенные К. богатства способствовали смягчению строгой дисциплины, введенной Бернардом; для монахов вводились различные послабления. После Религиозных войн среди цистерцианцев появились сторонники строгого соблюдения (обсервации) устава (абстиненты), которые установили контроль над 58 монастырями, в 1615 объединившимися в конгрегацию во главе с К. Абстиненты, пытавшиеся провести реформу ордена при поддержке кардиналов Франсуа де Ларошфуко и Ришелье , столкнулись с сопротивлением в Сито и других крупных аббатствах, под угрозой оказалось единство ордена (восстановлено папской буллой в 1666). В 1790 К. было закрыто, с 1808 в зданиях аббатства располагается тюрьма. Монастырская церковь была разрушена; сохранились дом конверсов (XII в.), женская гостиница (XV в.) и корпуса, возведенные в XVIII в., когда ансамбль монастыря подвергся реконструкции.

Лит.: Arbois de Jubainville H., de. Études sur l’état intérieur des abbayes cisterciennes, et principalement de Clairvaux, aux XII e et XIIIe siècles. Paris, 1858; Burton J., Kerr J. The Cistercians in the Middle Ages. Woodbridge, 2011; Histoire de Clairvaux: Actes du colloque de Bar-sur-Aube/Clairvaux (22—23 juin 1990). Bar-sur-Aube, 1991.