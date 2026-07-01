КЛЕРУХИЯ (др.-греч. κληρουχία)

В древней Греции военно-земледельческое поселение.

В классический период древнегреческой истории этот термин прилагался к афинским поселениям, основанным на территории подчиненных или союзных государств (начиная с конца VI в. до н.э., особенно в период существования Делосского союза ) с целью военно-политического контроля над ними, а также для наделения землей безземельных граждан.

Т.к. античные авторы не всегда отличают клерухии от других колоний , часто трудно определить статус того или иного вновь основанного поселения. С той или иной степенью вероятности важнейшими клерухиями до конца V в. до н.э. считаются: Халкида (506 г. до н.э.), Наксос, Андрос, Херсонес Фракийский, Лемнос и Имброс (ок. 450 г. до н.э.), Гестиэя (ок. 446 г. до н.э.), Эгина (431 до н.э.), Лесбос (427 г. до н.э.), Мелос (416 г. до н.э.), с некоторыми особенностями Саламин (в к. VI – н. V в. до н.э.), статус Скироса неясен. Все эти клерухии не пережили поражения Афин в 404 г. до н.э. Более поздними клерухиями были: Лемнос, Имброс и Скирос (с н. IV в. до н.э. до римского периода с перерывами), Самос (ок. 365-322 гг. до н.э.) Потидея (361-356 гг. до н.э.), Херсонес Фракийский (353/2-338 гг. до н.э.). Число жителей в клерухии варьировалось от 4 тыс. (Халкида) до 250 человек (Андрос).

Клерухия была особым видом греческой колонии, в которой поселенцы сохраняли свое первоначальное гражданство. Поселенцы – клерухи ​ (др.-греч. κληροῦχοι) получали земельный надел ( клер - κλῆρος ), который они могли не только обрабатывать сами, но и сдавать в аренду (как на Лесбосе, Thuc., III, 50). Как афинские граждане, клерухи должны были нести военную службу, принимать участие в отправлении общественных религиозных культов в Афинах. Удаленность от Афин, однако, заставляла клерухов, как правило, создавать органы местного самоуправления по афинской модели – буле, экклесия, должностные лица. В IV в. до н.э., по крайне мере, клерухии управлялись должностными лицами из Афин. В эллинистический период, особенно в Птолемеевском Египте, клерухи – профессиональных солдаты, которые получали клеры за службу.

Автор статьи: О.В. Кулишова