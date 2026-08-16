КЛЕРУХ (др.-греч. κληροῦχος) На чтение: 1 минута

Имеющий надел ( клер ), поселенец, колонист (от κλῆρος – «жребий», «надел» и ἔχω «имею»).

Клерухами назывались афиняне, которые отправлялись на поселение за пределы Аттики и наделялись клерами (Harpokr., s. v.). Такие клерухии выводились Афинами на территории союзных государств (по Делосскому союзу ) для наделения землей безземельных граждан, а также с целью военно-политического контроля над союзниками. В отличие от апойкии в случае клерухии поселенцы сохраняли афинское гражданство, они и далее обозначали себя как афиняне, оставались членами аттических демов и фил. Как афинские граждане клерухи должны были нести военную службу, принимать участие в отправлении государственных культов в Афинах.

В эллинистическую эпоху клерухами (или катойками) назывались военные поселенцы, получавшие земельные участки за службу.

См. также: клер, клерухия.

Автор статьи: О.В. Кулишова