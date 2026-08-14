КЛЕРМОНСКИЙ СОБОР

Собор, созванный папой Урбаном II (1088–1099 гг.) в 1095 г. в Клермоне.

Собор проходил с 18 по 28 ноября и вошел в историю, в первую очередь, благодаря решению об организации Первого Крестового похода. Однако другим важным вопросом, обсуждавшемся на соборе, было установление Божьего мира.

Поскольку XI в. был временем ожесточенных междоусобных схваток отдельных сеньоров, церковь видела одной из своих важных задать прекращение убийств христиан христианами. Поэтому на соборе было принято решение установить Божий мир по понедельникам, вторникам и средам. В эти дни запрещалось вести боевые действия. Кроме того, на соборе было подтверждено отлучение от Церкви французского короля Филиппа I, который подвергся ему из-за повторного брака, который Урбан II считал незаконным. Лишь в последние дни собора участники коснулись вопроса Святой Земли.

В начале 1095 г. Урбан получил от императора Византии Алексея I Комнина послание с просьбой о военной помощи против турок-сельджуков, которым удалось завоевать значительную часть Малой Азии и создать непосредственную угрозу Константинополю и всему существованию империи. Урбан призвал посетивших собор светских властителей отправиться с оружием на восток, освободить захваченные сельджуками территории и Святую Землю. Призыв папы был принят с воодушевлением.

Уже зимой 1095–1096 гг. беднейшие рыцари и простые люди собрались в т. н. Крестовый поход бедноты, а в 1096–1099 г. состоялся Первый Крестовый поход, окончившийся взятием Иерусалима.

Яркие свидетельства о Клермонском соборе оставили, Фульхерий Шартрский, Гвибер Ножанский, Роберт Ремсский и анонимны автор «Деяний франков».

Иллюстрации:

Папа Урбан II призывает к Крестовому походу в святую землю.

Автор статьи: Г. А. Шмидт