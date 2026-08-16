КЛЕРИССО ШАРЛЬ ЛУИ

КЛЕРИССО ШАРЛЬ ЛУИ - французский рисовальщик, архитектор и археолог.

Учился в Королевской академии архитектуры в Париже у Г. Ж. Бофрана; пенсионер академии в Риме (1749-1754 годы). Получил звание архитектора-живописца Королевской академии живописи и скульптуры в Париже (1769 год). Своими работами способствовал переориентации искусства клас­си­циз­ма с ре­нес­санс­ных на ан­тич­ные об­раз­цы.

В Италии, где Клериссо жил до 1767 года, он сблизился с кругом энтузиастов изучения античности (в том числе с Дж. Б. Пиранези, И. И. Винкельманом, кардиналом Алессандро Альбани). Исследовал руины Виллы Адриана в Тиволи, дворца императора Ди­ок­ле­тиа­на в Сполето (ныне Сплит; вместе с братьями Дж. и Р. Адам; рисунки Клериссо и др. использованы в книге братьев Адам об этом дворце, 1764 год), на юге Франции (издал увраж о древностях Нима, 1778 год).

Создавал графические листы (гуаши, акварели) с топографическими видами классических руин, также в жанре ка­прич­чио (крупнейшая коллекция приобретена в 1779 году императрицей Екатериной II, ныне - в Эрмитаже, Санкт-Петербург). Выполнил декор монашеской кельи, в которой иллюзионистическое изображение архитектурных развалин (интерьера римского храма) символически передаёт идеи отшельничества и бренности жизни («Руинная комната», или «Комната попугая», в монастыре СантиссимаТринита-деи-Монти в Риме, около 1766 года).

По некоторым сведениям, оформил сад руин для предполагавшейся Академии искусств на вилле Ф. Фарсетти в Санта-Мария-ди-Сала близ Венеции (1767 год), кофейный домик на вилле Альбани в Риме (1764 год). В убранстве салонов в парижских особняках Л. Гримо де ла Реньера использовал орнаментальные мотивы фресок Помпей и Геркуланума (1773-1774 годы; 1779-1781 годы, совместно с Э. де Лавалле-Пуссеном).

Среди архитектурных проектов - вилла Л. Борели в Марселе (1767 год; проект изменён в ходе строительства), Дворец губернатора в Меце (1776-1789 годы; ныне Дворец правосудия), неосуществлённый дворцовый ансамбль в Царском Селе («Римский дом», 1773 год; подсказавший идею царскосельских сооружений Ч. Камерону), триумфальная арка в честь победы в русско-турецкой войне 1768-1774 годов (1782 год; модель - в музее РАХ, Санкт-Петербург). Клериссо консультировал Т. Джеф­фер­со­на в его работе над проектом Капитолия в Ричмонде (штат Виргиния; образцом послужил так называемый Квадратный дом в Ниме; 1785 год). Награждён орденом Почётного легиона (1815 год).

Иллюстрация:

Ш. Л. Кле­рис­со. «Ком­на­та по­пу­гая» («Ру­ин­ная ком­на­та») в мо­на­сты­ре Сан­тис­си­ма-Три­ни­та-деи-Мон­ти в Ри­ме. Гуашь, ак­ва­рель. Ок. 1766. Му­зей Фи­цу­иль­я­ма (Кем­бридж). Архив БРЭ.

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