КЛЕРИКАЛИЗМ

КЛЕРИКАЛИЗМ - комплекс социально-теологических идей и связанных с ними политических практик, направленных на установление религиозных ценностей в качестве основы жизни общества, соз­да­ние ус­ло­вий, обес­пе­чи­ваю­щих оп­ре­де­ляю­щую роль ре­лигиозных ин­сти­ту­тов в об­ще­ст­вен­но-по­ли­тической и куль­тур­ной жиз­ни го­су­дар­ст­ва.

Тенденции к клерикализму характерны для многих религий, однако в силу сложившегося словоупотребления термин «клерикализм» чаще всего применяется к христианству, и особенно к ка­то­ли­циз­му . При этом термин «клерикализм» не является церковным; отражая, по сути, проблематику церковно-государственных отношений, он возник в среде сторонников секуляризации, закрепился в политическом лексиконе в 1850-х годах в Бельгии и на всех этапах своей эволюции имел негативный оттенок. Религиозными терминами, отражающими фактически ту же проблематику, что и термин «клерикализм», являются теократия, симфония властей.

Клерикализму противостоит секуляризм (антиклерикализм). В истории Западной Европы Но­во­го вре­ме­ни борьба против клерикализма приобретала различные формы - от непризнания власти папы Римского ( про­тес­тан­тизм ) до принятия конституций или сводов законов, ограничивающих участие Церкви в государственных делах. Хотя антиклерикальные сочинения появились уже в эпоху Возрождения, идеологическая программа антиклерикализма сложилась на основе ряда деистических и атеистических учений эпохи Просвещения (Т. Гоббс, Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Д. Дид­ро , П. А. Голь­бах и др.). Руссо в сочинении «Об общественном договоре» (1762 год) выступал за признание со стороны государства только «гражданской религии», которая, в его понимании, сводилась к нравственным и гражданским «правилам общежития» и отрицала суть христианской религии.

В классическом партийном виде клерикализм сформировался в XIX веке как элемент развития парламентаризма. Первая клерикальная партия была создана на территории современной Бельгии в 1790 году, её сторонники придерживались ультрамонтанских позиций (смотрите Ультрамонтанство). Деятельность партии способствовала достаточно длительному сохранению статуса Бельгии как католического государства. В том же направлении развивалась деятельность клерикальных партий в Австро-Венгрии и Баварии. В этих странах клерикализм стал элементом государственной политики, основанной на приверженности христианским ценностям. По мере преобразования общества на светских началах клерикализмом стали называть борьбу католической Церкви за сохранение своего традиционного статуса и влияния в обществе.

В странах, где политика секуляризации последовательно проводилась государственной властью, исходя из идеологии (республиканская Франция) или политической прагматики (Германская империя, Италия), клерикализм становился оппозиционным антидискриминационным движением, отстаивающим права Церкви перед лицом враждебного ей государства. В Германии особенно заметную роль играла Центра партия, деятельность которой является классическим примером политического клерикализма. В XX веке клерикализм был важным элементом внутренней политики франкистской Испании, Португалии, Греции и ряда латиноамериканских государств.

На современном этапе под клерикализмом понимается деятельность религиозных институтов и солидарных с ними лиц и организаций по принципиальному отстаиванию традиционных ценностей и основанных на них способах нравственной и социальной регуляции. В современной России термин «клерикализм» используется в светском религиоведении и СМИ для негативной оценки инициатив по расширению миссии православной Церкви в обществе. Основными направлениями полемики вокруг клерикализма являются: теологическое образование в государственных вузах, преподавание основ духовной культуры в школе, введение института капелланов в Вооруженных силах.

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