КЛЭПЕМ ДЖОН ХАРОЛД
КЛЭПЕМ ДЖОН ХАРОЛД - британский историк.
По окончании Королевского колледжа Кембриджского университета в 1898-1902 годах годах преподавал там же экономическую историю. С 1903 года профессор университета в городе Лидс. С 1908 года декан, в 1913-1928 годах наставник, в 1933-1943 годах вице-ректор Королевского колледжа. В 1928-1938 годах профессор экономической истории Кембриджского университета. С 1940 президент Британской академии. В 1943 году возведён в рыцарское достоинство. Специалист по экономической истории стран Западной Европы.
В своих трудах показал широкую картину развития различных отраслей производства, финансов, демографических и социальных процессов. Стремился к объективности в изложении фактического материала, отказу от обобщений и теоретических моделей. Отрицал наличие негативных социальных последствий развития капитализма, в частности ухудшение экономического положения широких слоёв населения в ходе промышленной революции, оспаривал правильность тезиса об определяющем влиянии на социально-экономическое развитие в Новейшее время монополий и финансового капитала.
Сочинения:
The economic development of France and Germany, 1815–1914. Camb., 1921
Of empty economic boxes // Economic Journal. 1922. № 9
An economic history of modern Britain. Camb., 1926–1938. Vol. 1–3
The study of economic history. Camb., 1929
The Bank of England. A history. Camb., 1944. Vol. 1–2.