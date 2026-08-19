КЛЕОПАТРА, жена Филиппа II Македонского

КЛЕОПАТРА (греч. Κλεοπάτρα) - сестра Гиппострата и племянница Аттала, македонского вельможи, жена Филиппа II Македонского .

Арриан называет ее Эвридикой, и если это не ошибка, то возможно, что такое имя было взято ей при замужестве. Клеопатра была седьмой и последней женой Филиппа; не исключено, что она являлась теткой Гегелоху, полководцу Александра Великого. Незадолго до убийства Филиппа (осень 336 г. до н.э.) Клеопатра родила ему ребенка, по всей вероятности, девочку Европу. После того, как на трон вступил Александр, этот ребенок был убит по приказу Олимпиады , матери царя. Клеопатра, не смогшая пережить горе, повесилась. Александр, отсутствовавший тогда в Пелле, как говорили, был очень зол на мать за подобный ее поступок.

В 1977 г. греческими археологами под руководством М. Андроникоса был раскопан так называемый Большой курган в деревне Вергина, Северная Греция. В кургане были найдены четыре царские гробницы, одну из которых (Гробницу II), не разграбленную, Андроникос посчитал местом захоронения Филиппа II и Клеопатры. Позднее, однако, появилась другая версия, согласно которой эту гробницу следует считать гробницей Филиппа III Арридея, сына Филиппа II, и его жены Адеи-Эвридики. В настоящее время вопрос о том, чьей являлась Гробница II, остается открытым.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVII;

Павсаний. Описание Эллады, Кн. VIII;

Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра, Кн. III;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. IX;

Афиней. Пир мудрецов, Кн. XIII.