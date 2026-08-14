КЛЕОПАТРА ТРИФЕНА (др.-греч. Κλεοπάτρα Τρύφαινα)

Царица из династии Селевкидов, старшая дочь Птолемея VΙII и Клеопатры III, супруга Антиоха VIII (121–96 гг. до н.э.).

Брак Клеопатры Трифены и Антиоха VIII, заключенный около 125 г. до н.э., должен был послужить укреплению союза между царем Египта и Селевкидом. В этом браке родилось пять сыновей – Селевк VI, Антиох XI, Филипп I, Деметрий III, Антиох XII, каждому из которых было и суждено стать царем – и одна девочка Лаодика. Эта царевна, известная как Лаодика VII Тея, которая впоследствии была выдана замуж за коммагенского правителя Митридата I Каллиника и стала матерью Антиоха I Теоса, даровав тем самым своему сыну законное основание носить царский титул и диадему. Между тем родная сестра Трифены, Клеопатра IV, была выдана замуж за брата Антиоха VIII – Антиоха IX.

Обе женщины страшно ненавидели друг друга, и эта ненависть, подогреваемая соперничеством их мужей, в свою очередь еще сильнее раздувала вражду между братьями. В 112 г. до н.э. Антиох VIII нанес поражение Антиоху IX и захватил Антиохию, где в это время находилась Клеопатра IV. Последняя, в надежде сохранить себе жизнь, бросилась в святилище, рассчитывая на то, что ее, как умоляющую божество о защите, пощадят. Однако даже это не спасло ее от расправы, несмотря на то, что Антиох VIII сам уговаривал Трифену сжалиться над сестрой и не гневить таким святотатственным убийством даровавших ему победу богов. Умирая, Клеопатра IV прокляла своих убийц, и спустя год она была отомщена: после очередного сражения c Антиохом VIII Трифена попала в руки к Антиоху IX, который и умертвил ее, отомстив таким образом за смерть своей жены.