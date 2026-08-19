КЛЕОПАТРА I СИРА (др.-греч. Κλεοπάτρα Σύρα)

Царица Египта, дочь селевкидского царя Антиоха ΙΙΙ Великого (223–187 гг. до н.э.) и царицы Лаодики III.

В 193 г. была выдана замуж за египетского царя Птолемея V Эпифана (204 – 180 гг. до н.э.). Этот союз должен был скрепить заключенный после Пятой Сирийской войны мирный договор между Антиохом III и Птолемеем V. Брак был заключен в палестинском городке Рафии; выбор именно этого места Антиохом IIΙ был не случаен: в 217 г. в сражении при Рафии тогда еще молодой Селевкид был разбит отцом Птолемея V Птолемеем IV. Таким образом, этот брак должен был символично показать, кому в конечном итоге досталась победа.

Молодая царица быстро снискала расположение александрийцев, прозвавших ее Сирой (т.е. Сирианкой) по земле, из которой она была родом. Клеопатра родила троих детей – Птолемея VI, Птолемея VIII и Клеопатру II. После ранней смерти своего мужа она по причине малолетства своих сыновей как регент управляла страной. Однако в 176 г. царица скончалась по неизвестным нам причинам, место же регента разделили евнух Эвлей и некий Леней, родом из Келесирии. Следует заметить, что при ее жизни сохранялись условия заключенного между Селевкидами и Птолемеями мирного договора.

Однако спустя несколько лет после ее смерти, когда произошла смена власти не только в царстве Лагидов, но и в государстве Селевкидов (там престол занял младший брат Сиры Антиох IV), между обеими державами разразился очередной конфликт, Шестая Сирийская война, от краха в которой Египет спасло только грубое вмешательство Рима, вынудившего Антиоха IV отступить. Само же имя Клеопатры, начиная с дочери Антиоха III, фактически, стало единственным женским династическим именем в династии Птолемеев, тем самым вытеснив преобладавшие до того варианты – Арсинои или Береники.