КЛЕОНИД
КЛЕОНИД - условное имя автора трактата «Введение в гармонику» (не ранее II века), прежде приписывавшегося Евклиду.
Введение в гармонику» - ценный и широко распространённый памятник древнегреческой теории музыки (согласно Т. Матисену, сохранился в 49 списках), представляет собой целостную компиляцию гармоники гармоники (т. е. учения о гармонии) Аристоксена, в том числе тех её частей, которые ныне утрачены. Проблематика трактата: музыкальный звук (главным образом определённой высоты), интервал (учение о консонансе и диссонансе), род мелоса (диатоника, хроматика, энармоника - всего 6 «оттенков»), звукоряд (в том числе полный, смотрите Совершенная система; особенно важна систематическая классификация видов [εϊδη], или форм [σχήματα], октавы, предположительно впервые в истории - с названиями, производными от этнонимов: дорийский, фригийский, лидийский и др.), «тон» (учение о ладах, различаемых по относительному высотному положению всех звукоступеней системы, в оригинале - по «месту голоса», с центральной для модального лада функцией [δύνα- μις] месы), метабола (учение о смене рода, лада, характера [ήθος] - возбуждённого, печального и спокойного), мелопея (краткая классификация мелодических структур). Материал трактата стал общим местом в трудах античных (Алипий, Аристид Квинтилиан, Бакхий, Бриенний и др.) и (в особенности учение о «видах консонанса» [species consonantiarum]) средневековых писателей о музыке.
Сочинения:
Введение в гармонику / Пер. Г. А. Иванова // Филологическое обозрение. 1894. Т. 7. Кн. 1–2
Musici scriptores Graeci / Ed. K. von Jan. Lipsiae, 1895
Introductio harmonica // Euclidis opera omnia. Lpz., 1916. Vol. 8
Harmonic introduction // Source readings in musical history / Ed. O. Strunk, L. Treitler. N. Y., 1998. Vol. 1
Гармоническое введение / Пер. А. В. Русаковой // От Гвидо до Кейджа. М., 2006.