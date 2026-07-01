КЛЕОНИД

КЛЕОНИД - ус­лов­ное имя ав­то­ра трак­та­та «Вве­де­ние в гар­мо­ни­ку» (не ра­нее II века), преж­де при­пи­сы­вав­ше­го­ся Евк­ли­ду .

Введение в гармонику» - ценный и широко распространённый памятник древнегреческой теории музыки (согласно Т. Матисену, сохранился в 49 списках), представляет собой целостную компиляцию гармоники гар­мо­ни­ки (т. е. учения о гармонии) Аристоксена, в том числе тех её частей, которые ныне утрачены. Проблематика трактата: музыкальный звук (главным образом определённой высоты), интервал (учение о консонансе и диссонансе), род мелоса ( диа­то­ни­ка , хроматика, энармоника - всего 6 «оттенков»), звукоряд (в том числе полный, смотрите Совершенная система; особенно важна систематическая классификация видов [εϊδη], или форм [σχήματα], октавы, предположительно впервые в истории - с названиями, производными от этнонимов: дорийский, фригийский, лидийский и др.), «тон» (учение о ладах, различаемых по относительному высотному положению всех звукоступеней системы, в оригинале - по «месту голоса», с центральной для модального лада функцией [δύνα- μις] месы), метабола (учение о смене рода, лада, характера [ήθος] - возбуждённого, печального и спокойного), ме­ло­пея (краткая классификация мелодических структур). Материал трактата стал общим местом в трудах античных (Алипий, Аристид Квинтилиан, Бакхий, Бриенний и др.) и (в особенности учение о «видах консонанса» [species consonantiarum]) средневековых писателей о музыке.

Сочинения:

Вве­де­ние в гар­мо­ни­ку / Пер. Г. А. Ива­но­ва // Фи­ло­ло­ги­че­ское обо­зре­ние. 1894. Т. 7. Кн. 1–2

Musici scriptores Graeci / Ed. K. von Jan. Lipsiae, 1895

Introductio harmo­nica // Euclidis opera omnia. Lpz., 1916. Vol. 8

Har­monic introduction // Source readings in mu­sical history / Ed. O. Strunk, L. Treitler. N. Y., 1998. Vol. 1

Гар­мо­ни­че­ское вве­де­ние / Пер. А. В. Ру­са­ко­вой // От Гви­до до Кей­джа. М., 2006.

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