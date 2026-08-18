КЛЕОМЕН III (др.-греч. Κλεομένης, лат. Сleomenes) На чтение: 1 минута

Спартанский царь из династии Агиадов .

Сын царя Леонида II и Кратесиклеи, брат Евклида и Хилониды, родился между 260 и 258 гг. до н.э. Леонид в 241 или 240 г. до н.э. женил своего юного сына Клеомена на вдове Агиса IV, Агиатиде. Учителем Клеомена был философ-стоик Сфер Борисфенский, ученик Зенона (Plut. Cleom., 2, 2). Пусть в небольшой мере, но внушенные стоиками идеи и установки повлияли на его дальнейшую политическую и реформаторскую деятельность.

Клеомен стал царем в 235 г. до н.э., но вплоть до начала Клеоменовой войны в 229/8 г. до н.э. никак себя не проявил. Видимо, в первые годы своего правления он полностью находился во власти эфоров и геронтов. В 228 г. до н.э. он убедил Архидама, брата Агиса IV, вернуться из Мессены, где тот находился в изгнании, чтобы стать его соправителем (Plut. Cleom., 5, 2). Но по прибытии в Спарту Архидам был немедленно убит (5, 3–4). И древние историки и современные ведут споры о мере участия Клеомена в этом убийстве.

Клеомен успешно вел войну против Ахейского союза: в 227 г. до н.э. он одержал значительную победу над ахейцами под Мегалополем и захватил несколько аркадских городов, входящих в Ахейскую лигу (Polyb., II, 51, 3; Plut. Cleom., 6, 3–7; Arat., 37).

Одновременно с военными действиями он решил избавиться от своих самых могущественных противников – эфоров . Он действовал по обычной для насильственных переворотов схеме: оставил гражданское ополчение в Аркадии и только с наемниками вернулся в Спарту (Plut. Cleom., 7, 5). На эфоров его люди напали внезапно во время общественного обеда и четырех из них убили на месте. Клеомен демонстративно приказал убрать все кресла эфоров, оставив только одно – для себя самого (10, 1). Он избавился и от возможной оппозиции, отправив в изгнание 80 наиболее влиятельных спартанских землевладельцев (10, 1).

Клеомен он взялся за осуществление всего комплекса радикальных реформ своего предшественника. По-видимому, две основные социально-экономические реформы – перераспределение земли и отмена долгов – были осуществлены практически одновременно. Он за достаточно короткий срок создал 4-х тысячную армию гоплитов, куда вошли как новые, так и старые граждане из разных социальных страт. Клеомен первым сделал Спарту открытой для периэков и иностранцев, готовых служить в армии и принять спартанский образ жизни. Он подверг значительной трансформации полисное устройство Спарты, фактически заменив традиционную диархию монархией. Свои реформы Клеомен проводил уже как единоличный правитель, фактически диктатор.

Военные успехи Клеомена и начавшееся брожение среди членов Ахейской лиги заставили Арата пойти на союз с Македонией. Это был полный поворот во внешней политике Ахейской лиги: ценой возвращения Коринфа Македонии Арат заключил союз с Антигоном Досоном (Polyb., II, 45–51). Роковой как для Клеомена, так и для всей Греции союз открыл новую фазу Клеоменовой войны. Судьба Клеомена и Спарты решилась в битве при Селласии, на границе Лакедемона и Аркадии, которая, вероятно, состоялась летом 222 г. до н.э. У Антигона было значительное численное преимущество – 30 тысяч против 20 тысяч Клеомена (Polyb., II, 65; Plut. Cleom., 27, 11).

Эта битва положила конец Клеоменовой войне. Спартанский царь в этом сражении фактически потерял всю армию: в живых, по свидетельству Плутарха , осталось не более двухсот человек (Cleom., 28, 8). Погиб также брат и соправитель Клеомена Евклид (28, 7). Сам Клеомен бежал в Египет и покончил там жизнь самоубийством в 219 г. до н.э. (Cleom., 29, 3–4).

Исторические источники :

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Клеомен (Plutarchus, Cleomenes);

Полибий. Всеобщая история (Polybius, V, 34–39);

Павсаний. Описание Эллады (Pausaniаs, II, 9, 1–3).