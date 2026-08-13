КЛЕОМЕН III На чтение: 1 минута

КЛЕОМЕН III​ - спар­тан­ский царь (235-222 годы до н. э.), ре­фор­ма­тор.

В эпоху глубокого упадка Спарты, когда количество граждан (спартиатов) сократилось до 700, а земельные владения сосредоточились в руках примерно 100 семейств, Клеомен III продолжил начинания царя Агиса IV (244-241 годы), выступившего незадолго до этого с планом реформ и погибшего при попытке их осуществления (смотрите в статье Агис).

В 227 году, одержав победу над войсками Ахейского союза и упрочив, таким образом, своё положение, Клеомен III обрушился на противников реформ: были перебиты эфоры и отправлены в изгнание крупные землевладельцы. Включив в состав граждан значительное число зависимых периэков и ранее вовсе бесправных ило­тов , он довёл количество спартиатов до 4000.

Стремясь не только поднять численность, но и восстановить прежнюю доблесть войска, Клеомен III вернулся к древней системе воспитания молодёжи и формам быта (совместные трапезы - сисситии). Он добился ряда крупных успехов в борьбе с главным соперником Спарты в Пелопоннесе - Ахейским союзом.

Однако после того как Ахейский союз призвал на помощь македонского правителя Ан­ти­го­на III​ До­со­на , в битве при Селласии в 222 году спартанское войско потерпело сокрушительное поражение. Спарта должна была присоединиться к созданному Антигоном Досоном новому Эллинскому союзу, Клеомен III прекратил проведение реформ, а затем бежал в Египет, где погиб.

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