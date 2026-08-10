КЛЕМПЕРЕР ОТТО

КЛЕМПЕРЕР ОТТО - немецкий дирижёр и композитор.

Один из крупнейших дирижёров XX века. В 1901-1902 годах учился в консерватории Хоха (Франкфуртна-Майне), в 1903-1905 годах - в берлинской консерватории Клиндворта - Шарвенки (по классам композиции и дирижирования Х. Пфицнера).

Дирижёрский дебют Клемперера состоялся в 1906 году в театре М. Рейнхардта в Берлине (оперетта «Орфей в аду» Ж. Оффенбаха). По рекомендации Г. Ма­ле­ра , оказавшего на Клемперера большое влияние, Клемперер стал дирижёром Немецкого театра в Праге (1907-1910 годы). На премьере 8-й симфонии Малера (Мюнхен, 1910) был его ассистентом.

В 1910-1927 годах дирижёр оперных театров в Гамбурге, Бармене, Страсбурге, Кёльне, Висбадене. Музыкальный руководитель берлинской «Кролль-оперы» (1927-1931 годы), где осуществил ряд новаторских постановок, среди которых - «Новости дня» П. Хиндемита (1929 год; впервые), «Царь Эдип» и «Мавра» И. Ф. Стравинского.

Гастролировал в странах Европы (в 1924-1936 годах ежегодно в СССР) и Америки. С приходом к власти нацистов эмигрировал в США (1933 год; гражданин США с 1937 года). В 1933-1939 годах возглавлял Филармонический оркестр Лос-Анджелеса, дирижировал оркестрами Нью-Йорка, Филадельфии, Питсбурга. В те же годы брал уроки композиции у А. Шёнберга.

По окончании 2-й ми­ро­вой вой­ны вернулся в Европу, в 1947-1950 годах руководил Будапештским оперным театром, в 1949 году в берлинской «Комише опер» поставил оперу Ж. Бизе «Кармен» (вместе с В. Фельзенштейном). С 1954 года жил главным образом в Швейцарии, постоянно работая с лондонским оркестром «Филармония», в 1957 году записал с ним все симфонии Л. ван Бетховена, с 1959 года пожизненно главный дирижёр этого оркестра (в 1964 году реорганизован при активном участии Клемперера, получил название «Новая Филармония»).

В 1954-1971 годах регулярно давал концерты с Иерусалимским симфоническим оркестром. В 1961-1963 годах в лондонском театре «Ковент-Гарден» с успехом поставил (как дирижёр и режиссёр) оперы «Фиделио» Бетховена, «Волшебная флейта» В. А. Мо­цар­та , «Лоэнгрин» Р. Вагнера. В 1970 году принял израильское гражданство. В последний раз публично дирижировал в Лондоне в 1971 году.

Клемперер - автор оперы «Цель» (1915 год, 2-я редакция - 1970 год), мессы (1919 год), Псалма № 42 для баса, органа и оркестра (1919 год), 6 симфоний, ка­мер­ной му­зы­ки , около 100 песен (в том числе на собственные тексты).

Сочинения:

Meine Erinnerungen an G. Mahler und andere autobiographische Skizzen. Z., 1960

Мои вос­по­ми­на­ния // Ис­пол­ни­тель­ское ис­кус­ст­во за­ру­беж­ных стран. М., 1967. Вып. 3.

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