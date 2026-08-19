КЛЕМЕШОВ Алексей Станиславович

Родился в 1977 г. Окончил Московский педагогический университет (ныне Московский государственный областной университет, МГОУ) в 1999 г.

Кандидатская диссертация : Учение Роджера Бэкона об «опытном знании» (МГОУ, 2003).

доцент кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков Факультета истории, политологии и права Историко-филологический института.

Область интересов : Естественнонаучная, религиозно-философская и общественно-политическая мысль средневековой Европы.

Сочинения: Виды опыта и историческое знание у Роджера Бэкона // Тезисы конференции «Историческое знание и интеллектуальная культура». 4–6 декабря 2001. М., 2001;

«Государство верных»: социально-политические взгляды Роджера Бэкона // Феодальное общество: идеология, политика, культура. М., 2002;

Учение об опыте у Роджера Бэкона // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 9. М., 2002.

The prolongation of life and ‘the elixir of immortality’ in the works of Roger Bacon // Religious and philosophical concepts. Pisa, 2009. P. 121–138