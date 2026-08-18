КЛЕМЕНТИ МУЦИО

КЛЕМЕНТИ МУЦИО - итальянский и английский пианист, композитор, педагог, предприниматель.

Сын ювелира. Учился в Риме у А. Бурони и Кордичелли (теория музыки), Дж. Сартарелли (пение), возможно, также у Г. Карпани (контрапункт). В 1766 году служил органистом в церкви Святого Лаврентия в Дамазо (Рим), с того же года жил в Англии (с 1773 года в Лондоне). В 1773 году вышли из печати его первые фортепианные сонаты (ор. 2). В 1777-1780 годах работал капельмейстером лондонской Итальянской оперы. Гастролировал в Европе, в 1781 году в Вене состязался с В. А. Мо­цар­том (который впоследствии неодобрительно отзывался об игре Клементи).

Основатель и глава так называемой лондонской школы пианизма, Клементи был блестящим виртуозом, одним из первых раскрыл новые звуковые возможности фортепиано, широко использовал связную игру (легато) и пе­да­ли­за­цию (современники называли Клементи «отцом фортепианной музыки»). С юных лет поражал беглостью, свободой и изяществом игры, чёткостью пальцевой техники, захватывающим темпераментом.

В 1786 году Клементи прекратил публичные выступления, занялся педагогической (среди учеников - Ф. Калькбреннер, И. Б. Крамер, И. Мо­ше­лес , Дж. Филд), композиторской, а также коммерческой деятельностью (был основателем и совладельцем музыкальных издательств и фабрик музыкальных инструментов, усовершенствовал фортепианную механику).

В начале XIX века подолгу работал в других странах (в том числе в России в 1802-1803, 1806 годах). В 1810 году вновь в Англии, изредка выезжал за пределы страны, дирижируя собственными симфоническими произведениями. Один из основателей и дирижёр (1813-1824 годы) Филармонического общества в Лондоне.

Клементи-композитор, опираясь на достижения итальянской школы (Д. Скарлатти, П. Парадизи), И. К. Баха и К. Ф. Э. Баха, способствовал утверждению классической сонаты. Большинство из 58 его фортепианных сонат состоят из 3 частей (с развёрнутым финалом, преимущественно в форме рондо); отличаются богатством мелодико-тематического материала, разнообразием и новизной фортепианной фактуры, интересными тембровыми и динамическими находками. Фотрепианное творчество Клементи оказало влияние на современников ( Й. Гайд­на , Л. ван Бет­хо­ве­на).

Клементи принадлежат также многочисленные фортепианные пьесы других жанров - вальсы, сонатины, этюды, а также «Музыкальные характеристики» (сборник прелюдий и каденций в стиле Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Кожелуха и др.). В педагогическом репертуаре поныне сохранились сонатины (ор. 36, 38) и сборник этюдов «Ступень к Парнасу» («Gradus ad Parnassum», vol. 1-3, 1817-1826 годы).

Среди других сочинений: симфонии (сохранились 4), увертюры; концерт для фортепиано с оркестром; сонаты для фортепиано в сопровождении скрипки, виолончели или флейты (всего 46), обработки песен разных народов. Свой исполнительский и педагогический опыт Клементи обобщил в труде «Руководство по игре на фортепиано» («Мéthode pour le piano-forte...», 1801 год). Как издатель первым в Великобритании опубликовал ряд произведений Бетховена.

Сочинения:

Кле­мен­ть­ев лег­чай­ший спо­соб вы­учить­ся иг­рать на фор­те-пия­но. [М., 1818]

Opere sinfoniche complete / Ed. P. Spada. Mil., 1975–1978

Works for pianoforte solo / Ed. N. Temperley. L., 1984–1987. Vol. 1–4

Opera omnia / Ed. A. Coen e. a. Bologna, 2000–2007–. Vol. 1–30–.

Иллюстрация:

М. Кле­мен­ти. Гра­вю­ра кон. 18 в. Му­зей те­ат­ра «Ла Ска­ла» (Ми­лан). Архив БРЭ.

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