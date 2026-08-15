КЛЕМЕНЦ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КЛЕМЕНЦ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский революционный деятель, этнограф, археолог, географ.

Дворянин. Учился на физико-математических факультетах Казанского (с 1867 года) и Санкт-Петербургского (1869-1871 годы) университетов. С 1871 года член тайного общества «чайковцев», автор революционно-агитационных стихов, песен и сказок, а также сатирического «Письма к графу Д. А. Толстому» (авторство Клеменца установлено Б. Л. Бессоновым в 1970 году, до этого приписывалось М. Е. Салтыкову-Щедрину). В 1872-1873 годах вёл революционную пропаганду среди рабочих Санкт-Петербурга. В 1873 году организовал побег из ссылки бывшего члена тайного общества «На­род­ная рас­пра­ва» А. Н. де Тейльса.

В 1874 году один из инициаторов и участник «хождения в народ». В том же году выехал из России, слушал лекции в университетах Берлина и Парижа, сотрудничал в эмигрантских народнических изданиях, один из редакторов журнала «Община» (Женева). В 1875 году дважды приезжал в Россию, неудачно пытался организовать побег из ссылки Н. Г. Чер­ны­шев­ско­го. С 1876 года уча­ст­во­вал в Гер­це­го­вин­ско-бос­ний­ском вос­ста­нии 1875-1878 годов . Вернувшись в Россию, вступил в тайное общество «Земля и воля» 1870-х годов, стал одним из его лидеров, редактор одноимённого печатного органа общества.

В 1879 году арестован, с 1881 года в ссылке в Сибири. Работал в Минусинском краеведческом музее (1882-1886 годы), в котором перестроил археологическую экспозицию. Издание «Древностей Минусинского музея» (1886 год) принесло Клеменцу европейскую известность. Составил археологическую карту бассейна среднего течения Енисея (в 1888 году опубликован в 1 томе «Сибирских древностей», В. В. Радлова), систематизировал огромные коллекции Минусинского краеведческого музея и разработал классификацию погребальных памятников Минусинской котловины, различных категорий инвентаря, каменных изваяний.

По поручению музея в 1883-1890 годах ежегодно совершал научные экспедиции в труднодоступные и малоисследованные районы Южной и Восточной Сибири и Забайкалья. Среди раскопанных им памятников наиболее известен большой кур­ган на окраине Уйбатского городища (1889-1890 годы), вошедший в литературу под названием «курган Клеменца». В числе важнейших полевых открытий Клеменца - укреплённые городища бронзового века на горах в разных районах Минусинской котловины (в современной литературе известны под названием «све»), а также остатки древних магистральных каналов для искусственного орошения.

По истечении срока ссылки (1886 год) переехал в Томск, затем в Иркутск (1888 год). В 1891-1894 годах правитель дел и фактический руководитель Восточно-Сибирского отделения РГО, хранитель его музея. Участник Орхонской экспедиции Петербургской Академии Наук под руководством В. В. Радлова (1891 год). Сформировал коллекции горных пород и окаменелостей, гербарии, значительный материал по археологии, этнографии и антропологии коренных народов Сибири. Организовал на средства И. М. Сибирякова Якутскую этнографическую экспедицию (1894-1896 годы). Способствовал развитию сибирского краеведения. Активно выступал против хищнических раскопок сибирских курганов.

В 1892-1896 годах собрал материалы для археологической карты Внешней Монголии и по этнографии монголов, вёл метеонаблюдения. С 1897 года в Санкт-Петербурге, служил в Музее антропологии и этнографии АН. С 1902 года возглавлял созданный по разработанной им программе этнографический отдел Русского му­зея. В 1898 году воз­глав­лял на­учную экс­пе­ди­цию в Тур­фан­ский оа­зис (Восточный Тур­ке­стан), где от­крыл не­из­вест­ную ра­нее древ­нюю куль­ту­ру , обследовал памятники Яр-Хото, Безеклик, Туюк-Мазар и др. с живописной росписью пещер и храмов, древнетюркскими руническими и сасанидскими надписями («Turfan und seine Alterthümer», 1899 год).

В период столыпинской аграрной реформы выступал против выделения земель коренного сибирского населения переселенцам из Европейской России. С 1910 года в отставке, поселился в Москве. Автор воспоминаний, которые не успел завершить (опубликованы в 1910-1911 годах в газете «Русские ведомости»; отдельное издание - «Из прошлого. Воспоминания», 1925 год).

Сочинения:

Древ­но­сти Ми­ну­син­ско­го му­зея. Па­мят­ни­ки ме­тал­ли­че­ских эпох. Томск, 1886

Со­ле­ные озе­ра Ми­ну­син­ско­го и Ачин­ско­го ок­ру­гов и де­вон­ские от­ло­же­ния на верх­нем Ени­сее. СПб., 1892

Ме­ст­ные му­зеи и их зна­че­ние в про­вин­ци­аль­ной жиз­ни. Ир­кутск, 1893

На­се­ле­ние Си­би­ри // Си­бирь, ее со­вре­мен­ное со­стоя­ние и ну­ж­ды. СПб., 1908.

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