КЛЕМБОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ НАПОЛЕОНОВИЧ

воен. деятель; генерал от инфантерии (1915). Из дворян Моск. губ. Реформатского вероисповедания. Окончил 1-ю Моск. воен. гимназию (1877), 3-е Александровское воен. уч-ще по 1-му разряду (1879), Николаевскую академию Ген. штаба по 1-му разряду (1885). Унтер-офицер (с 04.01.1877). Младший портупей-юнкер (с 01.07.1878). Старший портупей-юнкер (с 19.09.1878). Фельдфебель (с 11.12.1878). Подпоручик (со старшинством с 08.08.1879). Прапорщик гвардии (с 14.08.1880 со старшинством с 08.08.1879). Подпоручик (на вакансию, с 17.04.1883). Поручик (с 24.03.1885). Штабс-капитан гвардии (за отличные успехи в науках в академии, с 29.03.1885). Капитан (с 15.02.1886 со старшинством с 29.03.1885). Подполковник (с 30.08.1890). Полковник (с 30.08.1894). Генерал-майор (с 21.10.1904). Генерал-лейтенант (со старшинством с 29.06.1912). Генерал от инфантерии (со старшинством с 17.09.1915). С 8.8.1877 на воен. службе юнкером рядового звания. В л.-гв. Измайловском полку (прикомандирован 08.08.1879, прибыл 11.09.1879, переведен 14.08.1880). Причислен к Генеральному штабу (01.04.1885). В Московском военном округе. Прикомандирован к штабу XIII армейского корпуса для исполнения обязанностей офицера Генерального штаба (17.05.1885). Состоял при штабе 1-й пехотной дивизии для и.д. старшего адъютанта на время лагерного сбора (18.05-03.09.1885). Старший адъютант штаба 1-й пехотной дивизии (15.02.1886-04.08.1890). Переведен в Генеральный штаб (15.02.1886). В полевой поездке офицеров Генерального штаба в Виленском военном округе (07-28.07.1887). Командир роты 1-го пехотного Невского Его Высочества Короля Эллинов полка (01.09-01.10.1887). Командир роты 2-го пехотного Софийского полка (01.10.1887-14.09.1888). С Высочайшего разрешения находился на маневрах войск Варшавского и Киевского военных округов (22.08-03.09.1890). Прикомандирован к Тверскому кавалерийскому юнкерскому училищу для преподавания военных наук (04.08.1890-11.08.1894, прибыл 12.09.1890). В штабе Ходынского лагерного сбора (15.07-16.08.1891). В распоряжении командира Гренадерского корпуса во время лагерного сбора (17.07-18.08.1892; 20.07-19.08.1893). Штаб-офицер при управлении 1-й стрелковой бригады (11.08.1894-27.11.1897, прибыл 11.09.1894). Командир батальона 2-го стрелкового полка (01.05-12.09.1895), не сдавая батальона, временно командовал полком (01.05-01.06.1895; 03.06-20.09.1895, во второй период – вследствие отправления командира полка на Кавказские Минеральные воды). Посредник на большом маневре под Люблином (27.08-06.09.1896). В полевой поездке офицеров Генерального штаба в Варшавском военном округе (15.05-08.06.1897). Начальник штаба 7-й пехотной дивизии (27.11.1897-16.09.1899, прибыл 12.12.1897). Участвовал в подвижных сборах XVIII французского армейского корпуса (25.08-01.09.1899). Начальник штаба 11-й кавалерийской дивизии (16.09-25.11.1899). Начальник штаба 31-й пехотной дивизии (25.11.1899-30.06.1901). Командирован в Киев и Курскую губ. для участия в полевой поездке офицеров Генерального штаба (25.04-09.05.1900). Командирован в Курск для участия в полевой поездке в качестве руководителя строевыми офицерами X армейского корпуса (15-27.06.1900). Командир 122-го пехотного Тамбовского полка (30.06.1901-21.10.1904). Вр. командовал 1-й бригадой 31-й пехотной дивизии (30.05-11.06.1902). Согласно письма начальника штаба 31-й пехотной дивизии командирован в Крым для участия в работе комиссии по восстановлению памятников севастопольской обороны (09.06-15.07.1903), командирован для окончания работ (15.09-07.10.1903). Командирован в Санкт-Петербург для окончания работ, возложенных великим князем Александром Михайловичем (05-20.11.1903). Участник русско-японской войны (с 02.06.1904). Ранен в бою под Ляояном двумя пулями в область левого бедра, контужен в правую ступню (13.08.1904). Начальник штаба IV армейского корпуса (21.10.1904-04.02.1906, прибыл 02.11.1904). Начальник штаба X армейского корпуса (04.02.1906-29.06.1912). Командирован в г. Чугуев для участия в учебной поездке офицеров Генерального штаба (03-05.07.1906). Командовал 31-й пехотной дивизией (13-18.07.1906; 31.07-13.08.1906). Командирован с секретным поручением в Волынскую губ. (29.09-11.10.1906). Командирован в штаб Киевского военного округа для участия в военной игре офицеров Генерального штаба (21.11-02.12.1906). С 29.6.1912 нач. 9-й пех. дивизии. С 6.4.1914 числился по Ген. штабу. Участник 1-й мировой войны. С 13.10.1914 ком. 16-го арм. корпуса. С 13.12.1915 нач. штаба армий Юго-Зап. фронта. В дек. 1915 – янв. 1916 команд. 5-й армией. С янв. 1916 нач. штаба армий Юго-Зап. фронта. С 19.10.1916 команд. 11-й армией. С 20.12.1916 пом. начальника, 11.3–5.4.1917 нач. штаба верховного главнокомандующего. С 28.3.1917 чл. Воен. совета. С 31.5.1917 главнокоманд. армиями Сев. фронта. С 9.9.1917 чл. Воен. совета. Участник Гражд. войны. В 1918–20 в РККА; с 7.8.1918 постоянный чл. Военно-законодат. совета (на 1919). С 7.8.1918 и 15.11.1918 пред. и ред. воен.-ист. комиссии Всерос. Гл. штаба (на 1919). С 1920 чл. Особого совещания при главнокомандующем всеми вооруж. силами республики. В 1920 состоял в распоряжении командующего Кавк. фронтом. В июне 1920 арестован. Умер в тюрьме от истощения после 14-дневной голодовки. Женат вторым браком на Марии Александровне Стеценко, дочери статского советника, уроженке Полтавской губ. Сын от первого брака (на 1919) Георгий (14.04.1887) – подполковник. Братья: Артур-Оскар – генерал-майор и Наполеон – полковник. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (25.11.1886), Св. Анны 3-й ст. (30.08.1890), Св. Станислава 2-й ст. (14.05.1896), Св. Анны 2-й ст. (06.12.1901), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (31.12.1904, утв. 1905), Св. Владимира 3-й ст. с мечами (04.03.1905), Св. Станислава 1-й ст. (1908), Св. Анны 1-й ст. (28.06.1912, утв. 18.07.1912), Св. Георгия 4-й ст. (Высочайший приказ 04.11.1914), Георгиевское оружие (Высочайший приказ 20.07.1916), серебряную медаль в память царствования императора Александра III (26.02.1896), офицерский крест ордена Почетного Легиона (разрешено носить 21.01.1900).

Соч.: Тайные разведки: (Воен. шпионство). СПб., 1892 (2-е изд.: СПб., 1911); Партиз. действия. СПб., 1894 (2-е изд.: Пг., 1919); Стратегич. очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 5: Период с окт. 1915 г. по сент. 1916 г. Позиц. война и прорыв австрийцев Юго-Зап. фронтом. М., 1920.