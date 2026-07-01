КЛЕМАНСО ЖОРЖ

КЛЕМАНСО ЖОРЖ - французский государственный и по­ли­тический дея­тель, жур­на­лист, член Французской ака­де­мии (1918).

С 1858 года изучал медицину в Нанте, с 1861 года в Парижской медицинской школе. Основал вместе с товарищами газету «Le Travail», в которой пропагандировал республиканские идеи и критиковал политику Второй империи.

Неоднократно задерживался полицией за участие в студенческих манифестациях. В 1865 году бросил учёбу и уехал в США, где преподавал в школе и работал журналистом. В 1869 году вернулся в Париж, получил степень доктора медицины и занялся врачебной практикой.

В условиях крушения режима Второй империи 05.09.1870 года занял пост мэра 18-го округа Парижа (Монмартр). Выступал за продолжение вой­ны про­тив Прус­сии . 08.02-26.03.1871 года депутат Национального собрания от радикалов. В период Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года безуспешно пытался добиться заключения мирного соглашения между центральным комитетом Национальной гвардии и версальским правительством.

С июля 1871 года член муниципального совета Парижа, затем его вице-президент, в 1875 году президент. С начала 1880-х годов лидер радикалов, выступал в Палате депутатов и в прессе с антиклерикальных позиций, осуждал колониальную экспансию Франции, которая, по его мнению, ослабляла позиции Франции в Европе, был сторонником военного реванша Франции в отношении Германии. Критика Клемана способствовала падению правительств Л. Гамбетты, Ж. Ферри и Э. А. Бриссона, что создало ему репутацию «сокрушителя министерств»; за Клеманом закрепилось прозвище Тигр.

Был косвенно замешан в афере, связанной со строительством Па­нам­ско­го ка­на­ла , по этой причине в 1893 году не был избран в парламент. На страницах издававшегося им журнала «L’Aurore» вместе с Э. Золя защищал А. Дрейфуса (смотрите Дрей­фу­са де­ло ). В 1902 году и 1909 году избирался в Сенат. В марте 1906 года - июле 1909 года министр внутренних дел, в октябре 1906 года - июле 1909 года председатель Совета министров.

На этом посту выступал в роли сторонника отделения церкви от государства, использовал войска для борьбы с бастующими горняками в департаменте Па-де-Кале. В 1909-1917 годах занимался публицистической и издательской деятельностью. В годы 1-й ми­ро­вой вой­ны вёл активную милитаристскую и антигерманскую пропаганду, требовал ужесточения внутриполитического курса французского правительства, продолжения войны до полного разгрома Германии.

В 1917 году назначен председателем Совета министров и одновременно военным министром. После Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 года один из организаторов военной интервенции против Советской России и подавления Венгерской советской республики. Председательствовал на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов , принимал активное участие в разработке Версальского мирного договора 1919 года, добивался установления военно-политической гегемонии Франции в Европе. После поражения на президентских выборах в 1920 году отошёл от политической деятельности, много путешествовал, занимался литературной деятельностью.

Сочинения:

Démosthène. P., 1926

Аu soir de la pensée. P., 1927

Grandeurs et misères d’une victoire. P., 1930.

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