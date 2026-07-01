КЛЕМАН ЖАН БАТИСТ

КЛЕМАН ЖАН БАТИСТ - французский поэт, публицист, общественный деятель.

Ро­дил­ся в се­мье мель­ни­ка. Ра­но на­чал ра­бо­тать. Пе­ча­тал­ся в пе­рио­ди­ке; по­лу­чил из­вест­ность свои­ми пам­фле­та­ми и са­ти­рическими сти­ха­ми, на­прав­лен­ны­ми про­тив ре­жи­ма На­по­ле­о­на III . В 1870 году от­бы­вал тю­рем­ное за­клю­че­ние; ак­тив­ный уча­ст­ник Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года , по­сле по­ра­же­ния ко­то­рой скры­вал­ся в Бель­гии и Ве­ли­ко­бри­та­нии (до 1880 года).

По­этическое твор­че­ст­во Клемана, ис­пы­тав­шее влия­ние П. Ж. Бе­ран­же и П. Дю­по­на , а так­же народной французской по­эзии, име­ет яр­ко вы­ра­жен­ную со­ци­аль­ную на­прав­лен­ность: сборники «Пес­ни» («Chansons», 1885 год), «Сто но­вых пе­сен» («Cent chansons nouvelles», 1899 годл) и др. Ав­тор вос­по­ми­на­ний о ком­му­на­рах, пуб­ли­ци­стических очер­ков.

Сочинения:

Из­бран­ные пес­ни. М., 1951;

Chansons du peuple: poèmes et chansons. P., 2003.

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