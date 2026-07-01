КЛЕМАН ЖАН БАТИСТ
КЛЕМАН ЖАН БАТИСТ - французский поэт, публицист, общественный деятель.
Родился в семье мельника. Рано начал работать. Печатался в периодике; получил известность своими памфлетами и сатирическими стихами, направленными против режима Наполеона III. В 1870 году отбывал тюремное заключение; активный участник Парижской коммуны 1871 года, после поражения которой скрывался в Бельгии и Великобритании (до 1880 года).
Поэтическое творчество Клемана, испытавшее влияние П. Ж. Беранже и П. Дюпона, а также народной французской поэзии, имеет ярко выраженную социальную направленность: сборники «Песни» («Chansons», 1885 год), «Сто новых песен» («Cent chansons nouvelles», 1899 годл) и др. Автор воспоминаний о коммунарах, публицистических очерков.
Сочинения:
Избранные песни. М., 1951;
Chansons du peuple: poèmes et chansons. P., 2003.