КЛЕКТОН На чтение: 1 минута

КЛЕКТОН - ка­мен­ная ин­ду­ст­рия ниж­не­го па­лео­ли­та , от­но­ся­щая­ся к мин­дель-рис­ско­му меж­лед­ни­ко­вью (300-200 тысяч лет на­зад).

На­зва­на по на­ход­кам, сде­лан­ным в 1921 году английским ар­хео­ло­гом Х. Уор­ре­ном в городе Клак­тон-он-Си (граф­ст­во Эс­секс, Ве­ли­ко­бри­та­ния ). Показательно отсутствие бифасов при наличии разнообразных скрёбел, усечённых ретушью отщепов, зубчатых и выемчатых отщепов, чопперов. Вероятно, сосуществует с ранним Ашелем; некоторые исследователи считают, что различия между Ашелем и Клектоном - функциональные. Клектон распространён на североевропейских равнинах.

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