КЛЕЦКИ ПАУЛЬ

КЛЕЦКИ ПАУЛЬ - польский и швейцарский дирижёр, композитор .

Из семьи еврейского коммерсанта. В 1919-1921 годах учился в Варшавской консерватории, по классу скрипки Э. Млынарского и классу композиции Ю. фон Вертхайма (одновременно изучал философию в Варшавском университете), в 1921 году - в Высшей школе музыки в Берлине по классу композиции Ф. Э. Коха.

Как ди­ри­жёр дебютировал в 1923 году в Берлине (исполнял собственные произведения). Большое влияние на формирование исполнительского стиля Клецки оказал В. Фуртвенглер (Клецки ассистировал ему в работе с Берлинским филармоническим оркестром с 1925 года). В 1933 году, с приходом к власти нацистов, эмигрировал в Италию, давал концерты в Венеции (1933-1934 годы), преподавал композицию и инструментовку в Высшей школе музыки Милана (с 1935 года).

В 1936 году переехал в СССР, выступал с оркестром Ленинградской филармонии, в 1937-1938 годах главный дирижёр Харьковской филармонии. В 1938 году вернулся в Западную Европу, жил в Швейцарии (гражданство с 1947 года). Преподавал в Лозаннской консерватории (с 1940 года профессор), принимал участие в музыкальных фестивалях в Люцерне.

В послевоенные годы Клецки стал всемирно известным дирижёром, гастролировал в Западной Европе, США (в 1959 году играл с Филадельфийским оркестром), в СССР (1966, 1968 годы). В 1954-1955 годах возглавлял Ливерпульский филармонический оркестр, в 1958-1961 годах - Далласский симфонический оркестр, в 1967-1970 годах - оркестр Романской Швейцарии (здесь был преемником Э. Ансерме). Репертуар состоял главным образом из произведений австрийско-немецких композиторов, значительное место в нём занимала русская музыка XIX века.

Среди многих аудиозаписей - все симфонии Л. ван Бет­хо­ве­на (с Чешским филармоническим оркестром), 1-я, 4-я и 9-я симфонии Г. Малера, 5-я и 6-я симфонии) П. И. Чай­ков­ско­го (с лон­дон­ским ор­ке­ст­ром «Фи­лар­мо­ния»).

Автор концертов для фортепиано и скрипки с оркестром, 4 симфоний (наиболее известна 3-я симфония «In memoriam», 1939 год, посвящённая жертвам фашизма), скрипичных сонат, 2 струнных квартетов, фортепианных фантазий и прелюдий, песен; большая часть сочинений Клецки - в стиле позднего романтизма.

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