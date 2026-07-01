КЛЕБАНОВ ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ

КЛЕБАНОВ ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ - украинский ком­по­зи­тор, пе­да­гог, заслуженный дея­тель ис­кусств Украинской ССР (1967 год).

Окончил Харьковский музыкально-драматический институт по классу ком­по­зи­ции - С. Богатырёва (1926 год). С 1929 года брал уроки дирижирования у Г. Адлера в Харькове, работал дирижёром. В 1945-1949 годах председатель правления Харьковского отделения СК Украинской ССР, с 1977 года член правления СК Украинской ССР.

Из созданных им музыкально-сценических произведений наибольшей известностью за пределами республики пользовались 2 балета, поставленные в московском Большом театре, а затем на других сценах СССР: «Аистёнок» (детский; 1937 год, 2-я редакция под названием «Дружные сердца», 1948 год) и «Светлана» (1939 год).

Автор 9 симфоний (1945-1985 годы; в том числе № 1 «Бабий Яр», впервые исполнена в 1990 году в Киеве; № 8 «Поэма о хлебе» для сопрано, баса и оркестра, 1982 год); инструментальных концертов с оркестром - 2 для скрипки (1939, 1951 годы), для виолончели (1973 год), флейты, арфы, струнных и ударных (1974 год), домры (1951 год); камерных ансамблей, в том числе струнного квинтета (1953 год), музыки к спектаклям и кинофильмам («Майская ночь», режиссёр Н. Ф. Садкович; «Подвиг разведчика», режиссёр Б. В. Барнет) и др. С 1934 года преподавал в Харьковской консерватории (с 1960 года профессор, в 1970-1973 годах заведующий кафедрой композиции и инструментовки). Среди учеников - В. С. Гу­ба­рен­ко.

Сочинения:

Ис­кус­ст­во ин­ст­ру­мен­тов­ки. К., 1972.

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