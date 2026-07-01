КЛЕАНФ ИЗ АССА (др.-греч. Κλεάνθης)

Древнегреческий философ-стоик, ученик и преемник Зенона .

Клеанф родился в Ассе (Троада) и стал кулачным бойцом. Позже, в возрасте около 50 лет, уже уйдя из атлетики, примкнул к Зенону. Клеанф вел аскетическую жизнь, зарабатывая себе на жизнь физическим трудом. После смерти Зенона он возглавил школу, отстаивая учение основателя от нововведений Аристона и Герилла. Вскоре Клеанф приобрел известность, один из Птолемеев (Филадельф или Евергет) пригласил его приехать в Александрию или прислать кого-нибудь из учеников. Умер Клеанф в глубокой старости, отказавшись во время болезни принимать пищу.

Клеанф был очень плодовитым автором: он написал более 50 сочинений по всем разделам учения (больше него из ранних стоиков написал только Хрисипп ). Целиком из них ничего не дошло, самый большой сохранившийся фрагмент принадлежит «Гимну Зевсу». Он писал о логике, физике, теологии, этике, политике. Кроме того, ему принадлежали сочинения, посвященные воспитанию и древностям.

Хотя традиционно Клеанфа считают трудолюбивым, но недалеким подражателем Зенона, он по многим вопросам имел собственный взгляд. Он реформировал классическое деление философии на логику, физику и этику, разделив каждый из разделов на два: логику – на диалектику и риторику, этику – на этику и политику, физику – на физику и теологию. Наиболее значительные нововведения Клеанфа относятся к физике и теологии. Он принимал взгляды Зенона и особенно тщательно развивал учение о мировых циклах. Клеанф полагал, что Земля неподвижна, и полемизировал с Аристархом Самосским. Он развивал учение о мировой симпатии и занимался экспериментальной наукой. В теологии Клеанф предложил новые аргументы в пользу существования богов. Блестящим выражением его теологических взглядов является «Гимн к Зевсу», проникнутый высокой поэтикой и истинным благочестием. Зевса он называет «отцом», величайшим царем, творцом природы.

Учеником Клеанфа был Хрисипп.

Сочинения :

Фрагменты ранних стоиков / Пер. А. А. Столярова. Т. I. М., 1998.