КЛДИАШВИЛИ ДАВИД САМСОНОВИЧ
КЛДИАШВИ́ЛИ ДАВИД САМСОНОВИЧ - грузинский писатель, народный писатель Грузии (1930 год).
Дворянин.Учился в Кутаисской и Киевской гимназиях (1872-1880 годы), в Московском военном училище (1880-1882 годы). Находился на военной службе, которую оставил после Революции 1905-1907 годов в чине подполковника.
Ранние рассказы Клдиашвили «Проклятье» (1894 год, русский перевод 1950 год), «Жертва» (1893 год, русский перевод 1987 год) и др. описывают жизнь грузинской деревни, тяжёлое положение народа и его отсталость.
Широкую известность Клдиашвили принесли повести «Соломон Морбеладзе» (1894 год, русский перевод 1930 год), «Мачеха Саманишвили» (1897 год, русский перевод 1947 год), «Невзгоды семьи Камушадзе» (1897 год, русский перевод 1939 год), а также пьесы «Счастье Ирины» (1897 год, русский перевод 1952 год), «Невзгоды Дариспана» (1903 год, русский перевод 1952 год) и др., в трагикомической форме повествующие о жизни обнищавших дворян, их чванстве, глупости, слабостях.
Для произведений Клдиашвили, обнаруживающих глубокое знание быта грузинского мелкого дворянства, характерно сочетание мягкого юмора и горькой иронии. Пьесы Клдиашвили ставятся на сценах грузинских театров и поныне.
Сочинения:
Избр. произведения. М., 1947
Сочинения. Тб., 1950–1952. Т. 1–2
Жертва. Повести, рассказы, отрывки из «Воспоминаний». М., 1987
На жизненном пути. Воспоминания. Тб., 1989 (на груз. яз.).