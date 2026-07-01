КЛДИАШВИЛИ ДАВИД САМСОНОВИЧ

КЛДИАШВИ́ЛИ ДАВИД САМСОНОВИЧ - грузинский пи­са­тель, народный пи­са­тель Гру­зии (1930 год).

Дво­ря­нин .Учился в Кутаисской и Киевской гимназиях (1872-1880 годы), в Московском военном училище (1880-1882 годы). Находился на военной службе, которую оставил после Революции 1905-1907 годов в чине подполковника.

Ранние рассказы Клдиашвили «Проклятье» (1894 год, русский перевод 1950 год), «Жертва» (1893 год, русский перевод 1987 год) и др. описывают жизнь грузинской деревни, тяжёлое положение народа и его отсталость.

Широкую известность Клдиашвили принесли по­вес­ти «Соломон Морбеладзе» (1894 год, русский перевод 1930 год), «Мачеха Саманишвили» (1897 год, русский перевод 1947 год), «Невзгоды семьи Камушадзе» (1897 год, русский перевод 1939 год), а также пьесы «Счастье Ирины» (1897 год, русский перевод 1952 год), «Невзгоды Дариспана» (1903 год, русский перевод 1952 год) и др., в трагикомической форме повествующие о жизни обнищавших дворян, их чванстве, глупости, слабостях.

Для произведений Клдиашвили, обнаруживающих глубокое знание быта грузинского мелкого дворянства, характерно сочетание мягкого юмора и горькой иронии. Пьесы Клдиашвили ставятся на сценах грузинских театров и поныне.

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1947

Со­чи­не­ния. Тб., 1950–1952. Т. 1–2

Жерт­ва. По­вес­ти, рас­ска­зы, от­рыв­ки из «Вос­по­ми­на­ний». М., 1987

На жиз­нен­ном пу­ти. Вос­по­ми­на­ния. Тб., 1989 (на груз. яз.).

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