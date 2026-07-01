КЛДЕЕТИ
КЛДЕЕТИ - могильник второй половины II - второй половины III веков в древней Иберии.
Находится у современного села Клдеети Зестафонского района Грузии. Обнаружен случайно в 1941 годы, в 1941-1942 годах Д. В. Ломадзе, Г. А. Ломтатидзе, Г. Ф. Гобеджишвили исследовали 10 могил. Трупоположения головой на запад, слабо скорченные на боку, в грунтовых ямах под каменными закладами.
Встречаются кости мелких домашних животных, быка, 2 лошадиные головы; есть отдельное погребение лошади, в ногах которой найден костяк собаки. 54 золотые и серебряные монеты: местные подражания статерам Александра Македонского, драхмы Готарза (Парфия), римские имперские - денарии Августа, дидрахмы Нервы, Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия.
Железные длинный меч, кинжалы, наконечники копий, черешковые трёхлопастные наконечники стрел, топор, серповидные ножи, удила, в том числе с ажурными деталями; бронзовые булава, кольчуга.
Керамические (кувшинчики, в том числе с раздвоенным туловом, миски на высоких поддонах, кубышки) и стеклянные (бальзамарии и колбообразные флаконы) сосуды; серебряные чаши (гладкие и с рельефным изображением), миниатюрные сосудики, патера с трубчатой рукоятью, украшенной каменным скульптурным изображением головы барана; бронзовая ойнахоя.
Золотые прямоугольные подвески, увенчанные изображениями пары птиц, медальон с сердоликовой портретной геммой и коническая головка булавки, инкрустированные и украшенные зернью; золотые диадема, цепочка, призматические наконечники ремней, нашивные розетки, серьги, подвески; фибулы - золотая с инкрустированной дужкой, с выемчатой эмалью и др.; серебряные и золотые браслеты на шарнирах или с перевитыми проволочными концами; разнообразные перстни, в том числе с геммами; бронзовые накладка в виде фигурки всадника, подвески (в виде стерженька, перевитого проволокой, «грозди», колокольчиков, фигурок животных и птиц), пряжки; бусы - янтарные, гагатовые, сердоликовые, стеклянные, из раковин каури; стеклянная многогранная печать с изображением животного.
Вероятно, Клдеети являлся фамильным кладбищем и схож с погребениями Армази и Багинети (Мцхета), Бори, других центров древней Иберии (Картли), хотя зооморфная пластика и некоторые типы подвесок указывают на связь с горными районами Кавказа.
Иллюстрация:
Клдеети: 1 – медальон с сердоликовой геммой 1 в. до н. э. Золото, гранаты; 2 – подвеска с изображением птиц. Золото, гранаты, стекло. Музей Грузии (Тбилиси). Архив БРЭ.