КЛАЙПЕДА

КЛАЙПЕДА - го­род на за­па­де Лит­вы , административный центр Клай­пед­ско­го уез­да.

Население 183,4 тысяч человек (2009 год; третий по численности населения город страны). Расположен на реке Данге (Дане). Железнодорожная станция. Единственный в Литве морской порт (незамерзающий) на берегу пролива, соединяющего Куршский залив и Балтийское море (грузооборот 27 миллионов тонн, в том числе свыше 0,32 миллионов контейнеров ДФЭ, 2007 год; вывоз нефти и нефтепродуктов, удобрений). Паромное сообщение с портами Германии (Засниц - железнодорожный паром; Киль), Дании (Орхус, Обенро), Швеции (Карлсхамн); паромная переправа на Куршскую косу. Международные авиаперевозки обслуживает аэропорт в Паланге (в 25 км от Клайпеды).

Возник как посёлок балтов в первые века нашей эры. С VII-VIII века жемайтское поселение. В 1252 году захвачен и сожжён рыцарями Ли­вон­ско­го ор­де­на . 29.07.1252 года по приказу магистра ордена Э. фон Зайне на месте поселения был заложен замок Мемельбург (Memelburg), а затем город, получивший название Мемель (Memel). В 1252-1298 годах центр Куршского епископства. В 1254 году Мемелю было даровано любекское городское право. В 1328 году перешёл к Тевтонскому ордену. В 1525 году Мемель вошёл в состав Пруссии.

Во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов ок­ку­пи­ро­ван Шве­ци­ей (1629-1635 годы). В по­сле­дую­щий пе­ри­од до­пол­ни­тель­но ук­ре­п­лён. Во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов взят русскими войсками (1757 год), в 1762 году возвращён Пруссии. В 1807-1808 годах, спасаясь от войск Наполеона, в Мемель переместился двор прусского короля Фридриха Вильгельма III. С 1871 года в составе Германской империи. По Версальскому мирному договору 1919 года передан под контроль Антанты (в городе размещался французский гарнизон); в 1923 году по решению Ли­ги На­ций включён в состав Литвы, в том же году переименован в Клайпеду.

22.03.1939 года город оккупирован германскими войсками, переименован в Мемель (до 1945 года), в нём создана база ВМФ Германии. В ходе 2-й ми­ро­вой вой­ны неоднократно подвергался бомбардировкам советских ВВС, сильно разрушен. 28.01.1945 года освобождён Красной Армией, решением советского правительства включён в состав Литовской ССР, что подтверждено на Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года .

В Старом городе со сложившейся после пожара 1540 года года регулярной сетью улиц сохранились: бастионы замка Мемельбург XIV-XVI веков, фортификационные сооружения и валы (XVII-XVIII века), ренессансная Ратуша (1594-1595 годы), комплекс фахверковых зданий и складов (XVIII-XIX века), здание магистрата (1770-е годы); неоготические здания - почтамт (1893 год), бывшая семинария, казармы (ныне 6 зданий университета).

Среди построек 2-й половины XIX века - 1930-х годов: крепость Копгалис на Куршской косе (2-я половина XIX века, ныне Литовский морской музей), бывшая лютеранская кирха на кладбище (с 1947 года православный храм Всех Святых, в земле Российской просиявших). В 1960-1980-е годы Клайпеда застраивалась по генплану 1962 года (архитекторы В. С. Ревзин, П. Янулис).

В советский период сооружены: церковь Богоматери (1957-1960 , колокольня высотой 46,5 м), Дом культуры (1959-1963 годы, архитектор А. Микенас; ныне музыкальный театр). В 1990-2000-е годы организован парк скульптур (на месте кладбища, открытого в 1820 году и уничтоженного в 1977 году), построены православная церковь Покрова и Святого Николая (завершена в 2004 году), высотное здание «Пилсотас» (2005-2007 годы).

На окраине Клайпеды, на правом берегу реки Смильтяле, - остатки поселения Жарде (X-XVI века). Среди памятников: поэту С. Даху (1912 год, скульптор А. Куне; восстановлен в 1990 году), скульптура «Рыбак» (1971 год, скульптор К. Киселис, архитектор П. Шадаускас), К. Донелайтису (1974 год, скульптор П. Дялтува, архитектор Шадаускас), первопечатнику и писателю М. Мажвидасу (1997 год, на месте памятника советским воинам 1975 год). У набережной - парусный корабль «Меридианас» (1948 год; один из символов Клайпеды).

Иллюстрация:

Клай­пе­да. Вид на го­род и порт (сле­ва – Курш­ская ко­са). Архив БРЭ.

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