КЛАЙБЕР КАРЛОС

КЛАЙБЕР КАРЛОС - австрийский дирижёр .

Сын Э. Клайбера. С 1940 года жил в Аргентине, Чили, на Кубе и в США. Систематического музыкального образования не получил, в 1950-1951 годах брал уроки фортепиано и музыкальной теории в Буэнос-Айресе. Дебютировал в 1952 году в театре г. Ла-Плата, в Европе - в 1953 году (Мюнхен). Музыкальный руководитель оперных театров Дюссельдорфа (1956-1964 годы), Цюриха (1964-1966 годы) и Штутгарта (1966-1973 годы), прославился как оперный дирижёр.

С успехом выступал на Эдинбургском (1966 год) и Байрёйтском (1974-1976 годы) фестивалях, дирижировал спектаклями в Баварской государственной опере в Мюнхене (1968-1988 годы), Венской государственной опере (1973-1985 годы), с 1974 года сотрудничал с театрами «Ла Ска­ла» (Ми­лан) и «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон). В 1977 году де­бю­ти­ро­вал в США («Опе­ра Сан-Фран­цис­ко»), ра­бо­тал так­же в те­ат­ре «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра» (Нью-Йорк).

Концертную деятельность начал в 1967 году с Мюнхенским филармоническим оркестром. Дирижировал Баварским государственным оркестром (с 1970 года), Берлинским (с 1982 года) и Венским (с 1989 года) филармоническими оркестрами. В 1980 году получил австрийское гражданство. В 1990-е годы редко выступал перед публикой, в последний раз - в 1999 году с Симфоническим оркестром Баварского радио.

Один из наиболее значительных и неординарных дирижёров 2-й половины XX века, его творческий стиль отличался яркой эмоциональностью и артистичностью. Стремясь как можно точнее воплотить авторский замысел, Клайбер работал над мельчайшими нюансами пар­ти­ту­ры , с чем связана его репутация придирчивого руководителя и «перфекциониста».

Основа репертуара - произведения композиторов XVIII-XIX веков, в основном австро-немецких романтиков; из музыки XX века Клайбер предпочитал отдельные сочинения Р. Штрауса и И. Ф. Стравинского.

Немногочисленные аудио и видеозаписи включают оперы «Вольный стрелок» К. М. фон Вебера, «Кармен» Ж. Бизе (режиссер Ф. Дзеффирелли), «Травиата» Дж. Верди, оперетту «Летучая мышь» И. Штрауса, избранные симфонии Л. ван Бетховена, И. Брамса, Ф. Шу­бер­та , А. П. Бо­ро­ди­на, фортепианный концерт А. Дворжака (солист - С. Т. Рихтер).

Иллюстрация:

К. Клай­бер. Архив БРЭ.

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