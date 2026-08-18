КЛАЙБЕР ЭРИХ

КЛАЙБЕР ЭРИХ - австрийский дирижёр .

Отец К. Клай­бе­ра. В 1908-1911 годах обучался в Пражской консерватории по классам скрипки, композиции и дирижирования, одновременно изучал философию и историю искусства в университете. Дебютировал как хоровой дирижёр в пражском Немецком театре (1911 год).

В 1912-1919 годах капельмейстер в Придворном театре Дармштадта. Работал дирижёром в театрах Бармен-Эльберфельда (ныне Вупперталь; 1919-1921 годы), Дюссельдорфа (1921-1922 годы), Мангейма (1922-1923 годы). В 1923-1934 годах музыкальный руководитель Не­мец­кой государственной опе­ры в Бер­ли­не , где дирижировал премьерами опер «Укреплённый замок» Э. Кшенека (1924), «Воццек» А. Берга (1925 год), «Христофор Колумб» Д. Мийо (1930 год); впервые в Германии исполнил оперы «Енуфа» Л. Яначека (1924 год) и «Любовь к трём апельсинам» С. С. Про­кофь­е­ва (1926 год), ба­лет «Ис­то­рия сол­да­та» И. Ф. Стра­вин­ско­го (1925 год).

К ра­бо­те в те­ат­ре при­вле­кал ху­дож­ни­ков- экс­прес­сио­ни­стов и и кубистов, в оформлении спектаклей применял кинопроектор. В 1927 году дирижировал оперой «Кармен» Ж. Бизе в Большом театре (Москва) и Малом оперном театре (Ленинград). Из-за неприятия культурной политики нацистов добровольно оставил свой пост в Немецкой государственной опере и в 1935 году эмигрировал из Германии на Кубу, затем в Аргентину (почетное гражданство с 1938 года). В 1937-1949 годах работал в театре «Колон» (Буэнос-Айрес). В 1943-1947 годах выступал с Филармоническим оркестром в Гаване, концертировал в странах Латинской Америки и в США.

С 1948 года возобновил выступления в Европе: в театре «Ковент-Гарден» (1950-1953 годы), Венской государственной опере (1951 год), на фестивале «Флорентийский музыкальный май» (1951 год; дирижировал операми «Сицилийская вечерня» Дж. Верди и «Орфей и Эвридика» Й. Гайдна; в главный ролях - М. Каллас). В 1954-1955 годах вновь музыкальный руководитель Немецкой государственной оперы в Берлине. Гастролировал с лучшими оркестрами мира.

Как ди­ри­жёр про­дол­жал тра­ди­ции Г. Ма­ле­ра , стремился к музыкально-драматической целостности исполняемых произведений. Один из крупнейших интерпретаторов австро-немецкой оперной и симфонической музыки, популяризировал современных композиторов. Осуществил звукозапись всех симфоний Л. ван Бетховена (1949-1955 годы). Среди многочисленных записей: музыка балета «Жар-птица» И. Ф. Стравинского, 4-я и 6-я симфонии П. И. Чай­ков­ско­го .

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