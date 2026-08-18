КЛАЙБЕР ЭРИХ
КЛАЙБЕР ЭРИХ - австрийский дирижёр.
Отец К. Клайбера. В 1908-1911 годах обучался в Пражской консерватории по классам скрипки, композиции и дирижирования, одновременно изучал философию и историю искусства в университете. Дебютировал как хоровой дирижёр в пражском Немецком театре (1911 год).
В 1912-1919 годах капельмейстер в Придворном театре Дармштадта. Работал дирижёром в театрах Бармен-Эльберфельда (ныне Вупперталь; 1919-1921 годы), Дюссельдорфа (1921-1922 годы), Мангейма (1922-1923 годы). В 1923-1934 годах музыкальный руководитель Немецкой государственной оперы в Берлине, где дирижировал премьерами опер «Укреплённый замок» Э. Кшенека (1924), «Воццек» А. Берга (1925 год), «Христофор Колумб» Д. Мийо (1930 год); впервые в Германии исполнил оперы «Енуфа» Л. Яначека (1924 год) и «Любовь к трём апельсинам» С. С. Прокофьева (1926 год), балет «История солдата» И. Ф. Стравинского (1925 год).
К работе в театре привлекал художников-экспрессионистов и и кубистов, в оформлении спектаклей применял кинопроектор. В 1927 году дирижировал оперой «Кармен» Ж. Бизе в Большом театре (Москва) и Малом оперном театре (Ленинград). Из-за неприятия культурной политики нацистов добровольно оставил свой пост в Немецкой государственной опере и в 1935 году эмигрировал из Германии на Кубу, затем в Аргентину (почетное гражданство с 1938 года). В 1937-1949 годах работал в театре «Колон» (Буэнос-Айрес). В 1943-1947 годах выступал с Филармоническим оркестром в Гаване, концертировал в странах Латинской Америки и в США.
С 1948 года возобновил выступления в Европе: в театре «Ковент-Гарден» (1950-1953 годы), Венской государственной опере (1951 год), на фестивале «Флорентийский музыкальный май» (1951 год; дирижировал операми «Сицилийская вечерня» Дж. Верди и «Орфей и Эвридика» Й. Гайдна; в главный ролях - М. Каллас). В 1954-1955 годах вновь музыкальный руководитель Немецкой государственной оперы в Берлине. Гастролировал с лучшими оркестрами мира.
Как дирижёр продолжал традиции Г. Малера, стремился к музыкально-драматической целостности исполняемых произведений. Один из крупнейших интерпретаторов австро-немецкой оперной и симфонической музыки, популяризировал современных композиторов. Осуществил звукозапись всех симфоний Л. ван Бетховена (1949-1955 годы). Среди многочисленных записей: музыка балета «Жар-птица» И. Ф. Стравинского, 4-я и 6-я симфонии П. И. Чайковского.
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Архив БРЭ.