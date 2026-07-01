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КЛАВИШНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КЛАВИШНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - группа инструментов музыкальных, основным признаком которой является наличие ручной клавиатуры.
В остальном клавишные музыкальные инструменты имеют признаки разных видов и даже классов. Обычно этим термином обозначают инструменты, характерные для музыкальной культуры европейского типа (фортепиано, клавесин, клавикорд, орган и их разновидности, челеста, фисгармония), а также внешне похожие на них инструменты класса электрофонов (электроорган, волны Мартено и т. п.) и разного рода синтезаторы. К клавишным относятся также инструменты с нестандартными клавиатурами: карийон, гармоника с их разновидностями.
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