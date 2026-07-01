КЛАВИШНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КЛАВИШНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - группа инструментов музыкальных, основным признаком которой является наличие ручной клавиатуры.

В остальном клавишные музыкальные инструменты имеют признаки раз­ных ви­дов и да­же клас­сов. Обыч­но этим тер­ми­ном обо­зна­ча­ют ин­ст­ру­мен­ты, ха­рак­тер­ные для музыкальной куль­ту­ры ев­ропейского ти­па (фор­те­пиа­но, кла­ве­син , кла­ви­корд , ор­ган и их раз­но­вид­но­сти, че­ле­ста, фис­гар­мо­ния), а так­же внеш­не по­хо­жие на них ин­ст­ру­мен­ты клас­са элек­тро­фо­нов (элек­тро­ор­ган, вол­ны Мар­те­но и т. п.) и раз­но­го ро­да син­те­за­то­ры. К кла­виш­ным от­но­сят­ся так­же ин­ст­ру­мен­ты с не­стан­дарт­ны­ми кла­виа­ту­ра­ми : ка­рий­он , гар­мо­ни­ка с их раз­но­вид­но­стя­ми.

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