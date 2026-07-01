КЛАВИКОРД

КЛАВИКОРД - музыкально струнно-клавишный инструмент (в русской тра­ди­ции XVII-XIX веков).

По принятой классификации - ударно-клавишный инструмент класса хордофонов (звук извлекается при ударе по струне металлической пластинки - тангента, закреплённого на рабочем конце клавиши). Распространён в странах Европы в XIV - начале XIX века. Первые описания и чертежи появляются в трактатах XV века (Арно из Зволле, около 1445 года). Самый ранний из сохранившихся инструментов построен в 1543 году (итальянский мастер Доменико из Пезаро). Клавикорд - инструмент небольших размеров, часто портативный (корпус, как правило, прямоугольной формы, длина 85-170 см).

Кла­виа­ту­ра имеет такое же строение, как и у других клавишных музыкальных инструментов. С XVI века резонатором служит часть корпуса, расположенная правее клавиатуры. Струны, как правило, двойные (так называемые хоры струн), настроенные в унисон; натянуты параллельно клавиатуре (перпендикулярно клавишам). В так называемых свободных клавикордах XVIII - начала XIX века (немецкий ungebundenes Klavichord) каждая клавиша управляет отдельным хором струн, издающим звук одной высоты. В так называемых связанных клавикордах (немецкий gebundenes Klavichord) один и тот же хор струн управляется 2-4 соседними клавишами: тангенты ударяют по струне на разном расстоянии от подставки, и длина звучащей части струны (а следовательно, и высота звука) оказывается различной.

К «связанному» типу принадлежит большинство исторических клавикордов, первый достоверно известный «свободный» клавикорд был построен в 1726 году саксонским мастером Д. Т. Фабером. Конструкция «связанного» клавикорда накладывает характерное ограничение: звуки секунды не могут быть взяты одновременно, поскольку извлекаются на одном и том же хоре струн. Появление «свободной» модели принесло ряд преимуществ (возможность исполнения всех ин­тер­ва­лов во всех то­наль­но­стях, сво­бо­да вы­бо­ра тем­пе­ра­ции, связ­ная иг­ра лю­бых пас­са­жей), но име­ло и не­дос­тат­ки, в т. ч. бо­лее сла­бый звук и туск­лый тембр.

Диа­па­зон клавикорда со временем менялся в сторону расширения: от 4 октав в XVI - 1-й половине XVIII века (причём нижняя - большая октава первоначально была «короткой»; смотри в статье Клавесин) до 5 с половиной октав во 2-й половине XVIII века. В XVI-XVIII веках были распространены клавикорды с педальной клавиатурой (её диапазон 1-2 октавы). На клавикордах употреблялись те же системы темперации, что и на органах, клавесинах и других клавишных (за исключением «связанного» клавикорда; на таком клавикорде темперация определялась изначально изготовителем инструмента, который фиксировал тангенты, относящиеся к одному и тому же хору струн, на заданном расстоянии).

Клавикорд обладает самым тихим звуком из всех клавишных (в пределах р - рр), что связано со способом звукоизвлечения: тангент ударяет по струне в том месте, где ограничивается (им же) её звучащая часть, поэтому амплитуда колебаний струны не может быть высокой; эта особенность ведёт и к слабой роли основного тона в звуковом спектре. При этом клавикорд считается одним из самых выразительных клавишных инструментов (наряду с фортепиано): простота механики и чрезвычайная лёгкость возникновения звука (без физических усилий) обеспечивают пальцам исполнителя хороший контакт со струнами.

В отличие от клавесина и фортепиано, клавикорд даёт некоторые возможности работы со звуком после момента его взятия; особенно выразительно вибрато (немецкий Веbung, от beben - «дрожать»), достигаемое вертикальным покачиванием пальца на клавише. Со слабой звучностью инструмента связано его ограниченное использование: почти исключительно в качестве домашнего и учебного. Репертуар клавикорда в основном общий с другими современными ему клавишными инструментами.

Высокой степени популярности клавикорд достиг в Германии 2-й половины XVIII века, его выразительные качества оказались созвучны сентиментализму. Клавикорд - излюбленный инструмент К. Ф. Э. Баха; увлечение инструментом разделяли И. К. Бах, Д. Г. Тюрк, К. Ф. Д. Шубарт и др. Лучшие клавикорды XVIII века вышли из мастерских Г. Зильбермана, Я. Адлунга, К. Г. Хуберта, династий Шидмайер, Шмаль, Хасс (Германия), П. Линдхольма (Швеция). Мода на клавикорды угасла в связи с распространением фортепиано. Производство клавикордов (в Германии и Швеции) поддерживалось приблизительно до 1830 года.

Работу по возрождению культуры этого инструмента начал швейцарский музыкант А. Долмеч в конце XIX века. В XX-XXI веках к клавикорду обращаются немногие исполнители (например, Р. Керкпатрик, Г. Леонхардт, И. Вьюниски) в силу малой его приспособленности к концертной практике и сложности звукозаписи (звук клавикорда сильно искажается). Среди немногих специально написанных сочинений - пьесы Ф. Бузони для педального клавикорда.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)