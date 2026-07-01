КЛАВЕСИН

КЛАВЕСИН - музыкальный струнно-клавишный инструмент.

По принятой классификации - щипково-клавишный инструмент класса хордофонов. Механизм передачи от кла­ви­ши к струне состоит из так называемого толкачика (узкая дощечка длиной 10-25 см) и закреплённого в его верхней части язычка с плектром («пёрышком»; в прошлом вытачивался из вороньего пера), зацепляющим струну. Известен с XV века (первые описания и чертежи принадлежат Арно из Зволле, около 1445 года), с XVI века распространён во всех странах Западной Европы; расцвет клавесинной культуры - в конце XVI - середине XVIII века.

Обычно термин «клавесин» применяется к большим инструментам с корпусом крыловидной формы (отсюда немецкое название инструмента Flügel - «крыло»), длиной 1,5-2,5 м. Клавиатура имеет такое же строение, как и у других клавишных музыкальных инструментов, однако в инструментах XVI - начала XVIII века порядок чередования « диа­то­ни­че­ских » и «хроматических» клавиш в басовой части клавиатуры часто нарушен в связи с употреблением так называемой короткой октавы (с пропуском нот). Клавесин может иметь 1 или 2 (реже 3) клавиатуры - мануала. Струны натянуты вдоль корпуса перпендикулярно клавиатуре, расположены горизонтальными рядами (обычно 2-3). В XVI-XVII веках строились клавесины с педальной (ножной) клавиатурой, состоящей из 9-12 клавиш, связанных с басовой октавой мануала (собственных струн не имели). Каждый мануал управляет 1-2 рядами струн, которые могут использоваться вместе или по отдельности.

Разные ряды струн, вместе с управляющей ими механикой называемые регистрами, различаются по тембру и громкости, а иногда и по высоте. Регистры, высота звучания которых соответствует номиналу клавиш и нотной записи, принято называть, по аналогии с регистрами органа, 8-футовыми (сокращенное обозначение 8’). Регистры, звучащие октавой выше написанного, называются 4-футовыми (4’) (струны 4-футового регистра примерно в 2 раза короче). Операция смены регистров производится обычно вручную (с помощью рычажков) во время игры.

В клавесинах XVII-XVIII века, имеющих более одной клавиатуры, обычно присутствует копуляция - устройство, которое обеспечивает механическое сцепление клавиатур (таким образом, играя на одной из них, можно приводить в движение регистры, относящиеся к другой). Регистровка (выбор регистров и их комбинаций) имеет меньшее значение, чем на органе, что связано с более скромным набором регистров. В XVIII веке, однако, широко использовался принцип «террасообразной» динамики, в целом характерный для жанра инструментального концерта (например, Итальянский концерт И. С. Баха, 1735 год): эффект достигается сопоставлением массивной звучности регистров нижнего мануала и прозрачной - верхнего.

Диа­па­зон клавесина со временем менялся в сторону расширения: приблизительно от 3 октав в XV веке до 5 октав в середине XVIII века. Системы темперации - те же, что на органе и других клавишных инструментах того времени. Кроме того, авторы XVI-XVII века (Н. Вичентино, М. Мерсенн, А. Кирхер) описывают клавесины с количеством более 12 клавиш в октаве (разные клавиши на «бемоли» и «диезы»), дающие возможность игры во всех тональностях в чистом и среднетоновом строях (большого распространения такие клавесины не получили ввиду особой сложности игры на них).

Современная но­та­ция клавесинной музыки в основном не отличается от фортепианной. В XV-XVIII веках виды клавирной нотации (так называемые табулатуры) были разнообразны (одни и те же употреблялись для всех клавишных инструментов), в них использовались нотные знаки, а также буквы (система соответствия букв нотам совпадала с современной) и цифры (было несколько систем нумерации клавиш); существовали и смешанные нотно-буквенные системы, например «старая немецкая табулатура», где верхний голос записывали нотами, а остальные - буквами.

Расположение нот на 2 нотоносцах (для 2 рук) появилось около 1400 года в пьесах «Кодекса из Фаэнцы» (Италия). Количество линеек в нотоносцах не было постоянным (их могло быть 6-8). Система из двух нотоносцев с 5 линейками каждый впервые появилась в печатном сборнике «Frottole intabulate» А. Антико (1517 год, Рим), начиная с парижских изданий П. Аттеньяна (1529 год) она стала преобладающей во Франции, а со 2-й половины XVII века распространилась в других странах Европы, постепенно вытеснив остальные.

Звук клавесина - со «взрывной» атакой, яркий при возникновении, но быстро затухающий. Громкость звука практически не зависит от силы и способа нажатия клавиши. Ограниченность возможностей динамической нюансировки компенсируется в определённой степени разнообразием артикуляции. Руководства по клавирной игре XVI-XVIII века немало внимания уделяют аппликатуре. Существенный аспект игры на клавесине - исполнение мелизмов (украшений). В тембре велика роль высоких обертонов, что сообщает звуку клавесина хорошую слышимость в концертном зале средних размеров, даже в составе небольшого оркестра. В оркестрах XVIII века могли использоваться 2 клавесина; за клавесином часто сидел сам капельмейстер.

Как и большинство клавишных инструментов, клавесин обладает богатыми возможностями многоголосной игры. В прошлом широко практиковались сольные импровизации. Репертуар клавесина в XVI-XVII веках был в основном общий для всех видов клавишных (включая орган). Крупнейшие клавесинисты: К. Меруло, Дж. Фрескобальди, М. Росси, Б. Паскуини, Б. Мар­чел­ло , Б. Галуппи, Д. Чимароза (Италия); Д. Скарлатти (Испания); Ж. Шамбоньер, Ж. А. д’Англебер, Л. и Ф. Куперен, Ж. Ф. Рамо, Ж. Дюфли (Франция). Одно из высочайших достижений мировой музыкальной культуры - немецкая клавирная музыка XVI-XVIII века; её представители: Д. Букстехуде, С. Шейдт, И. Кунау, И. Фробергер, И. К. Керль, И. Пахельбель, И. С. Бах и его сыновья. Расцвет английской клавирной школы XVI-XVII века связан главным образом с вирджиналом; крупнейшие клавесинисты XVIII века, работавшие в Англии, - Г. Ф. Гендель и И. К. Бах. Русский клавесинный репертуар небогат, инструмент использовался для сопровождения пения; 3 сонаты для клавесина созданы Д. С. Бортнянским.

Как и большинство других музыкальных инструментов XVI-XVIII века, клавесин не имеет стандартного «классического» вида, но представлен множеством вариантов, созданных мастерами разных стран, эпох и стилей. Школы мастеров общеевропейского значения сложились (в разные эпохи) в Северной Италии (крупнейшие центры - Венеция, Милан, Болонья, Флоренция, среди представителей - Б. Кристофори), Южных Нидерландах (центр - Антверпен, крупнейший представитель - семья Рюккерс), Франции (семьи Бланше, Таскен, братья Эмш), Англии (Дж. Кёркман, семья Хичкок, фирма «Чуди и Бродвуд»), Германии (центры - Дрезден, Гамбург; семьи Гребнер, Фридеричи, Зильберман, Фляйшер, Целль, Хаас). Клавесин - предмет декоративно-прикладного искусства; большую часть сохранившихся исторических инструментов расписана, встречаются инкрустации перламутром и драгоценными камнями; иногда украшались и клавиши.

С последней трети XVIII века клавесин быстро терял популярность в связи с развитием фортепиано, однако ещё долго оставался инструментом домашнего музицирования, особенно на европейской периферии и в странах Нового Света. В начале XIX века продолжал использоваться в итальянском оперном театре (для сопровождения речитативов).

С конца XIX века клавесинная культура возрождается. Сначала инструменты копировались, затем стали строиться в соответствии с изменившимися художественными вкусами (типовой стала модель с педальной регистровкой, широко применяется редкий в прошлом 16-футовый регистр, звучащий октавой ниже номинала). После 2-й мировой войны мастера вернулись к копированию старинных моделей; нередко новый клавесин создаётся по индивидуальному проекту.

Современная исполнительская школа основана в середине XX века В. Ландовской. Другие крупнейшие клавесинисты: Р. Керкпатрик, Ю. Дрейфюс, К. Жакоте, Г. Леонхардт, Б. ван Асперен, И. Вьюниски, К. Руссе, П. Антай, А. Б. Любимов. Со 2-й половины XX века клавесинисты осваивают аутентичные темперации, манеру артикуляции, аппликатуру. Основа концертного репертуара - музыка XVIII века и более ранних эпох. Репертуар XX века представлен сочинениями Ф. Пуленка («Concert champêtre» для клавесина с оркестром, 1926 год), М. Оаны, А. Тисне, А. Лувье, Д. Лигети и других композиторов.

Иллюстрация:

Кла­ве­син италь­ян­ско­го ма­сте­ра В. Тра­зу­ти­ни, в фут­ля­ре. 1576. Ча­ст­ная кол­лек­ция (Ве­не­ция). Архив К. Мерсье-Итье. Архив БРЭ.

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