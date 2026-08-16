КЛАВЬЕР ЭТЬЕН

Клавьер (фр. Clavière), Этьен (15.01.1735, Женева — 08.12.1793, Париж) — политический деятель эпохи Французской революции XVIII в .

Происходил из протестантской семьи торговца тканью. Принял активное участие в борьбе с женевской аристократией. После подавления революции (1782) в эмиграции. С 1784 в Париже, где приобрел известность как финансист. Вместе с Бриссо основал Галло-американское общество (1787) и Общество друзей Чёрных (1788), выступал против абсолютизма и за отмену рабства, симпатизировал США. Один из авторов концепции использования ассигнатов в качестве бумажных денег (1789), член Якобинского клуба . С 1790 предлагал проекты денежной реформы и создания национального банка. Избран заместителем депутата Законодательного собрания (1791), близок к жирондистам . Министр финансов (1792, 1792—1793), сторонник войны как способа решения финансовых проблем. После победы монтаньяров арестован, покончил с собой в тюрьме.

Соч.: Brissot J.-P., Clavière É. De la France et des États-Unis. Londres, 1787.

Лит.: Whatmore R., Livesey J. Etienne Clavière, Jacques-Pierre Brissot et les fondations intellectuelles de la politique des Girondins // Annales historiques de la Révolution française. 2000. N 321. P. 1—26; Encrevé A. Étienne Clavière // Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours. Paris, 2015. Vol. 1. P. 693—694.