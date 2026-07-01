КЛАВЕЛЬ БЕРНАР ШАРЛЬ АНРИ
КЛАВЕЛЬ БЕРНАР ШАРЛЬ АНРИ - французский писатель.
Из крестьянской семьи. В 14 лет оставил учёбу, начал работать. Участвовал в Движении Сопротивления. После войны был служащим в страховой компании в Лионе, сотрудничал с прессой. Много путешествовал, в 1970-1980-е годы жил в Канаде, с 1990-х годов - в Швейцарии.
Проза Клавеля, отличающаяся простотой стиля, во многом автобиографична; в ней воспеваются патриархальные ценности, затрагиваются проблемы жизни простых людей - крестьян и рабочих, противостоящих безнравственности потребительской цивилизации: романы «Испанец» («L’espagnol», 1959 год), «Гром небесный» («Le tonnerre de Dieu», 1965 год; экранизация Д. де Ла Пателье, 1965 год), «Путешествие отца» («Le voyage du рère», 1966 год; экранизация Ла Пателье, 1966 год), «Геркулес на площади» («L’Hercule sur la place», 1966 год), «Солнце мёртвых» («Le soleil des morts», 1998 год), «Королевский стол» («La table du roi», 2003 год) и др.; циклы романов «Великое терпение» («La grande patience», т. 1-4, 1962-1964 годы), «Царство Севера» («Le royaume du Nord», 1978-1988 годы) и др. Автор эссе, сказок для детей, телесценариев.
Сочинения:
Пора волков. М., 1979
В чужом доме. Сердца живых. Романы. М., 1987
Œuvres. P., 2003–2004. Vol. 1–4.