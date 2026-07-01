КЛАВЕЛЬ БЕРНАР ШАРЛЬ АНРИ

КЛАВЕЛЬ БЕРНАР ШАРЛЬ АНРИ - французский писатель.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. В 14 лет ос­та­вил учё­бу, на­чал ра­бо­тать. Уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния . По­сле вой­ны был слу­жа­щим в стра­хо­вой ком­па­нии в Лио­не, со­труд­ни­чал с прес­сой. Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал, в 1970-1980-е годы жил в Ка­на­де, с 1990-х годов - в Швей­ца­рии.

Про­за Клавеля, отличающаяся простотой стиля, во многом автобиографична; в ней воспеваются патриархальные ценности, затрагиваются проблемы жизни простых людей - крестьян и рабочих, противостоящих безнравственности потребительской цивилизации: романы «Испанец» («L’espagnol», 1959 год), «Гром небесный» («Le tonnerre de Dieu», 1965 год; экранизация Д. де Ла Пателье, 1965 год), «Путешествие отца» («Le voyage du рère», 1966 год; экранизация Ла Пателье, 1966 год), «Геркулес на площади» («L’Hercule sur la place», 1966 год), «Солнце мёртвых» («Le soleil des morts», 1998 год), «Королевский стол» («La table du roi», 2003 год) и др.; циклы романов «Великое терпение» («La grande patience», т. 1-4, 1962-1964 годы), «Царство Севера» («Le royaume du Nord», 1978-1988 годы) и др. Автор эссе, сказок для детей, телесценариев.

Сочинения:

По­ра вол­ков. М., 1979

В чу­жом до­ме. Серд­ца жи­вых. Ро­ма­ны. М., 1987

Œuvres. P., 2003–2004. Vol. 1–4.

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