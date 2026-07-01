КЛАВДИЙ, ТИБЕРИЙ НЕРОН ГЕРМАНИК (лат. Tiberius Claudius Nero Germanicus)

Император Римской империи (41-54 гг.)

Клавдий родился в Лугдунуме (Лионе). Он был сыном Друза Старшего, брата императора Тиберия, и Антонии. Римской исторической традицией он изображался вялым и запуганным ребенком с дефектом речи; возможно, это было проявлением церебрального паралича и постоянных болезней. Клавдий не получил никаких отличий от Августа (кроме авгурата), а Тиберий дважды отказал ему в занятии должностей. Эпиграфические данные также показывают его низкое положение в императорской семье. Клавдий был всадником до 1 июля 37 г., когда он стал консулом-суффектом вместе со своим племянником, императором Гаем Калигулой ; в целом же за время его правления он получил мало почестей, но много оскорблений. Какую роль он играл в заговоре против Гая в 41 г., если вообще знал о нем, не ясно.

После убийства Клавдия обнаружили во дворце, доставили в казармы преторианцев и объявили императором, в то время, как Сенат обсуждал возможность восстановления республики. Сенаторы крайне неодобрительно оценивали такой способ прихода к власти, но Клавдий пользовался поддержкой армии; краткое восстание Камилла Скрибониана в Далмации было недолгим. Клавдий охотно демонстрировал добрые отношения с преторианской гвардией и легионами и, хотя и не имел военного опыта, принял личное участие во вторжении в Британию в 43 г. После захвата Камулодуна Клавдий в 44 г. вернулся обратно в Рим, где устроил пышный триумф. Он был консулом еще четыре раза (в 42, 43, 47 и 51 гг.), кроме того, Клавдий возродил должность цензора , которую он отправлял со своим фаворитом Луцием Вителлием в 47-48 гг.

Хотя он отказался от демонстративного абсолютизма Калигулы, указы которого, однако, не были отменены, и был подчеркнуто вежлив с сенатом, шаткость положения заставляла Клавдия предпринимать меры против реальных и мнимых угроз, которые он видел сам или о которых его предупреждали советники. Его предшествующая жизнь и недоверие к сенату заставили Клавдия полагаться на советы вольноотпущенников, особенно Нарцисса и Марка Антония Палласа. За их влияние на императора и богатство их ненавидели. Кроме того, большую роль играли его третья жена Валерия Мессалина , мать единственного выжившего сына Клавдия Британика (род. 41 г.), и четвертая - Юлия Агриппина. Положение Мессалины было очень сильным, но из-за своего поведения она все-таки пала в 48 г. в результате борьбы группировок вольноотпущенников и сенаторов и всадников. У Агриппины уже был сын – будущий император Нерон; в 50 лет он был признан Клавдием сонаследником своего сына. В 53 г. Нерон женился на дочери Клавдия Октавии. Британик интригами Агриппины был быстро отодвинут в сторону, а вскоре и умер; некоторые утверждали, что он был ею отравлен.

В молодости Клавдий написал работы по этрусской и карфагенской истории. Благодаря общению с Титом Ливием , он приобрел глубокие знания римской истории, религии и традиций, но его празднование Секулярных игр (47 г.), расширение померия и другие религиозные мероприятия имели в первую очередь политические цели.

Клавдий заботился о благосостояние населения. При нем были построены новая гавань в Остии и было слито Фуцинское озеро. Эти меры были необходимы для увеличения поставок зерна, как и его льготы для тех, кто вложил средства в строительство транспортных судов. Клавдий интересовался государственными делами и делал выговоры сенаторам, не принимавшим участия в дискуссиях. Особенно ему нравилось судопроизводство, он с удовольствием вел процессы, но при этом был эмоционален и противоречив в отправлении суда.

Законы, принятые Клавдием, преследовали четкие цели: ликвидация угроз режиму, защита наследования власти, обеспечение прав собственников, улучшение положения рабов, женщин и несовершеннолетних. Клавдий щедро раздавал римское гражданство и латинское право.

Клавдий включил в состав Империи не только Британию, но и другие провинции: Мавретанию (царь которой Птолемей был казнен Калигулой), Ликию и Фракию. При этом нужно помнить, что его провинциальная политика не всегда была удачна – прокураторы Иудеи довели ситуацию там до взрывоопасной. Был допущен и ряд провалов в отношениях с Парфией, что привело к потере контроля над Великой Арменией.

У нас нет особых причин верить в отравление Клавдия его женой, но современники всерьез воспринимали эту версию. После смерти Клавдий был обожествлен, но реальное отношение римской элиты к покойному императору хорошо видно в ядовитой сатире «Отыквление», приписываемой Сенеке Младшему , где Клавдий изображается малоадекватным и слабоумным персонажем.