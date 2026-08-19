КЛАВДИЙ СЛЕПОЙ (ЦЕК), АППИЙ

Клaвдий Слепой (Цек), Аппий (лат. Appius Claudius Caecus) (сер.IV в. до н. э. — вскоре после 280 до н. э.) — римский государственный деятель и военачальник, юрист, один из наиболее известных представителей патрицианского рода Клавдиев .

Был военным трибуном, квестором и дважды — курульным эдилом. Избран цензором в 312 до н. э. вместе с Гаем Плавцием, по сложении должности которым, вопреки требованиям плебейского трибуна П. Семпрония, оставался один в должности цензора в течение 5 лет. В этом качестве построил знаменитые Аппиевы дорогу и акведук, допустил в сенат детей вольноотпущенников, распределил городскую чернь по всем трибам, отобрал у рода Потициев культ Геркулеса и передал государственным рабам (за что, согласно преданию, боги его и ослепили). В 307 до н. э. был избран консулом , содействовал заключению договора о дружбе с республикой Родос. В 300 до н. э. противодействовал принятию закона Огульния об избрании 4 понтификов и 5 авгуров из плебеев. В 298 до н. э. был интеррексом, в 296 до н. э. добился второго консулата и нанес поражение этрускам . В следующем году в должности претора разбил самнитов близ Капуи . В 285 до н. э. назначен диктатором. В 280 до н. э. выступил в сенате со знаменитой речью, убеждая отказать послам Пирра в мирном договоре. С его именем связывают юридический трактат «О прерывании давности», а также опубликование его вольноотпущенником в 304 до н. э. фаст (календаря судебных дней) и понтификальных процессуальных формул.

Лит.: Боттильери А. Юристы архаической эпохи: Appius Claudius т. н. Caecus // Древнее право. № 2(7). 2000. С. 63—72; Кучеренко Л. П. Зарубежная и отечественная историография об Аппии Клавдии Цеке // Мнемон: исследования и публикации по истории античного мира. СПб., 2005. № 4. С. 239—248; Ее же. Аппий Клавдий Цек: личность и политик в контексте эпохи. Сыктывкар, 2008; Linke B. Appius Claudius Caecus — ein Leben im Zeitalter des Umbruchs // Von Romulus zu Augustus. Große Gestalten der römischen Republik. München, 2000. С. 69—78.