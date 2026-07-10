КЛАВДИЙ ПУЛЬХР ПУБЛИЙ

Клaвдий Пульхр Публий (лат. Claudius Pulcher Publius) — римский военачальник и политический деятель.

Предполагается, что был сыном Аппия Клавдия Цека и первым из Клавдиев , кто стал носить преномен Пульхр («Красивый»). Как курульный эдил упоминается в одной из древнейших латинских надписей. Консул 249 до н. э. Был разгромлен в битве при Дрепане карфагенским флотом во главе с Атарбой, что стало крупнейшим поражением Рима на море во время Первой Пунической войны . Согласно легенде, перед боем пренебрег дурными предзнаменованиями при птицегаданиях. Был приговорен судом к штрафу и вскоре, видимо, умер.

Лит.: Münzer F. Claudius (304) // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Hbd 6. Stuttgart, 1899. Sp. 2857—2858; Bleckmann B. Nobilität im Ersten Punischen Krieg. B., 2002.