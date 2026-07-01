КЛАВДИЙ МАРЦЕЛЛ МАРК

Клaвдий Марцелл Марк (лат. Marcus Claudius Marcellus) (268—208 до н. э.) — римский военачальник и политический деятель, один из ярчайших представителей Марцеллов, плебейской ветви рода Клавдиев .

Еще в молодости проявил себя в I Пунической войне в битве на Сицилии, защитив брата. В 226 до н. э. — курульный эдил, тогда же кооптирован в авгуры. В 222 в должности консула разгромил галльское племя инсубров, собственноручно убив их вождя, и взял Медиолан. В 216 до н. э. успешно защищал г. Нолу от Ганнибала и был прозван «мечом Рима». В 214—212 до н. э. осаждал Сиракузы и захватил их, несмотря на защиту искусными машинами Архимеда. В 210 до н. э., вновь исполняя должность консула, был обвинен сиракузянами в хищениях, но оправдан сенатом. В 209 до н. э. в должности проконсула был разбит Ганнибалом у Канузия. В 208 до н. э. опять избран консулом; в поисках сражения с Ганнибалом близ г. Петилия с небольшим отрядом разведки попал в засаду и погиб.

Лит.: Плутарх. Марцелл // Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1. М., 1961. С. 382—404; Flower H. I. The Tradition of the Spolia Opima: M. Claudius Marcellus and Augustus // Classical Antiquity. Vol. 19. 2000. № 1. P. 34—64; McCall J. B. The Sword of Rome: A Biography of Marcus Claudius Marcellus. Barnsley, 2012.