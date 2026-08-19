КЛАВДИЙ II ГОТСКИЙ, МАРК АВРЕЛИЙ (лат. Marcus Aurelius Claudius Gothicus)

Римский император (268-270 гг.).

Родом из Иллирии , к середине III в. он сделал хорошую карьеру в римской армии, добился покровительства Галлиена , но, по всей видимости, участвовал в заговоре против него в 268 г.

После того, как армия провозгласила его императором, к ней присоединился сенат. Клавдий обожествил Галлиена, произвел раздачу солдатам, которые были возмущены убийством императора, и не дал уничтожить родственников императора. Он покончил с узурпатором Авреолом и нанес поражение алеманнам (269 г.), после чего сосредоточился на борьбе с вторгшимися в Иллирик и Паннонию готами, численность войска которых достигала 300.000. В битве при Наиссе Клавдий разбил противника, причем готы потеряли ок. 50.000 воинов. За эту победу он был удостоен титула Готский. В целом, Клавдий продолжал политику Галлиена – оставил заботы о Востоке империи Пальмире (отношения с которой постепенно портились), а о Рейне – Галльской империи (в то время сотрясаемой внутренними неурядицами и мятежами).

В 270 г. Клавдий отправился в Смирний, чтобы воспрепятствовать готовящемуся вторжению ютунгов и вандалов, но заболел чумой и умер. Константин I претендовал на родство с Клавдием, но достоверность этих претензий сомнительна.

Исторические источники :

Писатели Истории Августов. Божественный Клавдий;

Аврелий Виктор. О Цезарях, 34.

Иллюстрация :

Бюст Клавдия II. Брешиа (Италия).