КЛАВДИАН КЛАВДИЙ
КЛАВДИАН КЛАВДИЙ - римский поэт.
Происходил из Египта, образование получил в Александрии. Прибыл в Рим незадолго до 395 года. Писал на греческом и латинском языках. Началом придворной карьеры Клавдиана стал панегирик консулам Пробину и Олибрию (395 год). Был отмечен почётным титулом «сиятельнейшего мужа» (vir clarissimus), исполнял должности секретаря и официального представителя императора. Между 400 и 402 годами заслуги Клавдиана были отмечены водружением его статуи на форуме Траяна в Риме.
Поэтическое наследие Клавдиана включает: частную малую лирику (Carmina minora et privata) - несколько десятков небольших стихотворений на разные сюжеты, в том числе мифологические; две мифологические эпопеи: «Гигантомахию» («Гιγαντομαχία») и «Похищение Прозерпины» («De raptu Proserpinae», не окончена); общественную лирику (Carmina maiora et publica), к которой относятся произведения разных жанров, прославляющие военную и политическую деятельность Стилихона и осмеивающие его противников, и др. Клавдиан пользуется репутацией лучшего латиноязычного поэта своей эпохи. Особенно отмечают страстность и красноречие эпического произведений Клавдиана.
Сочинения:
Поздняя латинская поэзия. М., 1982. C. 191–280
Carmina / Ed. J. B. Hall. Lpz., 1985
Œuvres / Éd. J.-L. Charlet. P., 1991–2002. Vol. 1–2.