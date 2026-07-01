КЛАВДИАН КЛАВДИЙ

КЛАВДИАН КЛАВДИЙ - римский поэт.

Про­ис­хо­дил из Егип­та, об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Алек­сан­д­рии. При­был в Рим не­за­дол­го до 395 года. Пи­сал на греческом и латинском язы­ках. На­ча­лом при­двор­ной карь­е­ры Клавдиана стал па­не­ги­рик кон­су­лам Про­би­ну и Олиб­рию (395 год). Был от­ме­чен по­чёт­ным ти­ту­лом «сия­тель­ней­ше­го му­жа» (vir clarissimus), ис­пол­нял долж­но­сти сек­ре­та­ря и официального пред­ста­ви­те­ля им­пе­ра­то­ра . Ме­ж­ду 400 и 402 годами за­слу­ги Клавдиана бы­ли от­ме­че­ны во­дру­же­ни­ем его ста­туи на фо­ру­ме Трая­на в Ри­ме.

Поэтическое наследие Клавдиана включает: частную малую лирику (Carmina minora et privata) - несколько десятков небольших стихотворений на разные сюжеты, в том числе ми­фо­ло­ги­че­ские ; две мифологические эпопеи: «Гигантомахию» («Гιγαντομαχία») и «Похищение Прозерпины» («De raptu Proserpinae», не окончена); общественную лирику (Carmina maiora et publica), к которой относятся произведения разных жанров, прославляющие военную и политическую деятельность Стилихона и осмеивающие его противников, и др. Клавдиан пользуется репутацией лучшего латиноязычного поэта своей эпохи. Особенно отмечают страстность и красноречие эпического произведений Клавдиана.

Сочинения:

Позд­няя ла­тин­ская по­эзия. М., 1982. C. 191–280

Carmina / Ed. J. B. Hall. Lpz., 1985

Œuvres / Éd. J.-L. Charlet. P., 1991–2002. Vol. 1–2.

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