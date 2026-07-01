КЛАУС ВАЦЛАВ

КЛАУС ВАЦЛАВ - чешский государственный и политический деятель.

В 1963 году закончил Высшую экономическую школу в Праге по специальности внешняя торговля, стажировался в университетах Италии и США. В 1963-1970 годах научный сотрудник Экономического института Чехословацкой Академии Наук (ЧАН), в 1971-1986 годах работал в Государственном банке Чехословацкой ССР, в 1987-1989 годах в Институте прогнозирования ЧАН, занимался проблемами макроэкономики. С ноября 1989 года член (с октября 1990 года председатель) координационного совета Гра­ж­дан­ско­го фо­ру­ма .

В декабре 1989 года - июле 1992 года министр финансов в правительстве Чешской и Словацкой Федеративной Республики (ЧСФР), представлял интересы ЧСФР во Всемирном банке и Европейском банке реконструкции и развития, с октября 1991 также вице-премьер правительства. В 1991 году один из создателей Гражданской демократической партии Чехии, победившей на выборах 1992 года. Возглавлял партию до декабря 2002 года, затем занял пост её почётного председателя.

В 1992-1997 годах премьер-министр Чехии, один из инициаторов разделения ЧСФР. С 01.01.1993 года возглавлял правительство Чешской Республики. Автор либеральных экономических реформ и программы приватизации. В 1997 году из-за финансовых скандалов правительство Клауса было вынуждено уйти в отставку. В 1998-2002 годах спикер нижней палаты парламента. В 2003 году избран пре­зи­ден­том Чешской Республики, в феврале 2008 года переизбран на 2-й пятилетний срок.

Сочинения:

Ekonomická vĕda a ekonomická reforma: statĕ, eseje. Praha, 1991

Česká cesta. Praha, 1994

Ekonomická teorie a realita transfor­mač­ních procesů. Praha, 1995

Cesta z pasti: pro­jevy z let 1997–1999. Praha, 1999

On the road to democracy: the Czech Republic from commu­nism to free society. Dallas, 2005.

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