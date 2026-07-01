КЛАУС ХЮГО

КЛАУС ХЮГО​ - бельгийский писатель, художник.

Писал на нидерландском языке. В 1946 году бежал из дома, работал сезонным рабочим на севере Франции; в 1950-1953 годах жил в Париже, пользовался покровительством А. Арто, испытал влияние философии экзистенциализма; в 1953-1955 годах жил в Риме. В 1948-1951 годах участник художественного объединения «Коб­ра» .

Один из основателей авангардистского журнала «Tijd en Mens» («Время и люди», 1949-1955 годы). Как поэт печатался с 1947 года, как прозаик с 1950 года. В ранней прозе Клауса заметно влияние У. Фолкнера; роман «Собачье время» («De hondsdagen», 1952 год) и др. Изощрённый экспериментальный роман «Изумление» («De verwondering», 1962 год) написан в традициях французского «но­во­го ро­ма­на» .

Наиболее значительное сочинение Клауса - насыщенный автобиографизмом роман «Скорбь Бельгии» («Het verdriet van België», 1983 год), представляющий собой семейную хронику времён фашистской оккупации и первых послевоенных лет.

Представитель театрального авангардизма; автор трагикомедий: «Невеста поутру» («Een Bruid in de morgen», 1953 год) и др.; фарсов: «Жизнь и труды Леопольда II» («Het leven en de werken van Leopold II», 1970 год) и др.; переработок античных и средневековых сюжетов: драма «Эдип» («Oedipus», 1971 год) и др.

На русский язык сочинения Клауса переводились с 1968 года. В последние годы жизни страдал болезнью Альцгеймера; подвергся добровольной эвтаназии.

Сочинения:

Théâtre complet. Lausanne, 1990–1997. Vol. 1–4

Из­бран­ное. М., 1991.

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