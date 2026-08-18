КЛАУДИУС МАТТИАС

КЛАУДИУС МАТТИАС - немецкий писатель, публицист , переводчик.

Родился в семье пастора. В 1759-1762 годах обучался в Университете Йены. Первый сборник Клаудиуса - «Шалости и рассказы» («Тändeleyen und Erzählungen», 1763 год) отразил влияние движения «Буря и натиск». Был знаком с Ф. Г. Клопштоком.

С 1771 года издавал общегерманскую сельскую газету «Вандебекский вестник» («Wandsbecker Bote»), в которой сотрудничали И. В. Гё­те , И. Г. Гер­дер, Г. Э. Лес­синг и др.

С 1775 года по 1812 год вы­пус­кал со­б­ра­ние собственных сочинений под псевдонимом Асмус (Asmus).

Популярность Клаудиусу принесли лирические пес­ни , от­ли­чаю­щие­ся чув­ст­вен­но­стью, жиз­не­ра­до­ст­ным ми­ро­ощу­ще­ни­ем и не ли­шён­ные са­ти­рической на­прав­лен­но­сти.

Про­за Клаудиуса, в основном на семейно-бытовые темы, проникнута юмором и носит назидательный характер. Известен как переводчик (в основном с французского языка).

Сочинения:

Asmus omnia sua secum portans. Hdlb.;

Breslau, 1775–1812. Tl 1–8

Sämtliche Werke. 7. Aufl. Münch., 1989.

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