КЛАУДИУС ЭДУАРД

КЛАУДИУС ЭДУАРД (настоящая фамилия Шмидт) - немецкий писатель.

Сын каменщика. Член КП Германии (с 1932 года). В 1933-1945 годах вёл антифашистскую борьбу в эмиграции (Швейцария, Франция, Испания); неоднократно арестовывался властями, был ин­тер­ни­ро­ван в лагеря Франции, Швейцарии. Воевал в составе Интернациональных бригад в Испании; в партизанском отряде «Гарибальди» в Италии. В 1945 году вернулся в Германию. С 1956 года на дипломатической службе; посещал СССР (1948 год).

В центре творчества Клаудиуса - темы антифашистской борьбы и социалистического строительства в ГДР . Документальность, опора на реальные исторические события придают его прозе очерковый характер. Известность Клаудиусу принёс роман «Зелёные оливы и голые горы» («Grüne Oliven und nackte Berge», 1945 год), повествующий о национально-революционной борьбе в Испании.

Строительству социализма в ГДР посвящён роман Клаудиуса «О тех, кто с нами» («Menschen an unserer Seite», 1951 год, русский перевод 1953 год, первоначально создан как очерк «О трудном начале», «Vom schweren Anfang», 1950 год), в котором появился образ нового героя - рабочего-активиста. Облик уходящей эпохи Клаудиус воссоздаёт в ав­то­био­гра­фическом ро­ма­не «Беспокойные годы» («Ruhelose Jahre», 1968 год).

Среди других произведений Клаудиуса: роман «О любви нужно не только говорить» («Von der Liebe soll man nicht nur sprechen», 1957 год), сборник рассказов «Девушка "Лёгкое облако"» («Das Мädchen "Sanfte Wolke"», 1962 год), путевые очерки-воспоминания «Сирия» («Syrien», 1975 год). Национальная премия ГДР (1951 год).

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